O detalhe particular nas fotos dos reis da Espanha com Leonor e Sofia que gerou polêmica mundial

Por ocasião do iminente vigésimo aniversário do casamento real dos reis Felipe VI e Letizia Ortiz, a casa real compartilhou um total de 11 imagens inéditas de uma nova sessão de fotos tiradas nos históricos jardins do Campo del Moro com o Palácio Real ao fundo. São fotos muito semelhantes que refletem o forte vínculo entre pais e filhas e onde se pode ver uma faceta mais íntima e descontraída, afastada do forte protocolo da monarquia.

Um detalhe causou polêmica nas novas fotografias do rei Felipe VI e da rainha Letizia

Em cada aparição pública, tanto Letizia quanto suas filhas são examinadas com uma lupa, o que não se esperava era que, fora de suas fronteiras nacionais, fossem alvo de críticas devido às suas roupas. Consideradas modelos de estilo internacional, o ‘problema’ recaiu sobre o preço das peças que usaram para a sessão de fotos, conforme relatado pelo site Lecturas.

De acordo com a revista alemã Bunte, “o preço de seus conjuntos surpreende” porque não ultrapassam os 100 euros. “Embora à primeira vista pareçam peças de design, na realidade são de cadeias de moda de preço normal”, detalham. E assim é, uma vez que o blazer de Leonor é da nova coleção da Zara, enquanto Letizia e Sofia optaram pela Mango.

A princesa Leonor e a infanta Sofía posaram com seus pais em comemoração ao vigésimo aniversário de seu casamento real, mas um detalhe chamou a atenção

No entanto, esta é a única crítica negativa que se pode encontrar entre todos os diferentes artigos que a imprensa internacional dedicou a eles. Além dessa pequena crítica, a referida publicação elogia a naturalidade com que os pais e filhas posam diante das câmeras, algo que não é comum. Além disso, eles trocam olhares, risos, gestos de carinho, o que se traduz em uma forte união entre eles.

Nos meios de comunicação britânicos, como o Daily Mail ou o The Telegraph, destaca-se que há apenas uma imagem em que Felipe e Letizia posam sozinhos. Isso tem causado polêmica, já que o aniversário celebrado é o de seu próprio casamento e todo o protagonismo recai sobre suas filhas.