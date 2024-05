O calçado barefoot que a rainha Letizia usou e é perfeito para parecer elegante sem saltos altos

A rainha Letizia soube como resolver seu estilo no meio da lesão que sofreu em seu pé direito, o que a impediu de usar saltos em seus compromissos reais mais recentes, então ela optou pelo calçado perfeito para continuar parecendo elegante.

ANÚNCIO

A rainha da Espanha mantém-se como uma das mulheres mais aclamadas no mundo da moda, a ponto de ser ovacionada por outras famosas, como é o caso de Victoria Beckham, que confessou ser fã do seu estilo sempre elegante.

Embora a monarca costumasse usar alpargatas com saltos, agora ela optou por um novo calçado para não fazer seus pés sofrerem e os combinou com roupas que muitos não considerariam ao usá-las, mas ela lhes deu uma nova imagem.

A rainha Letizia colocou sua saúde em primeiro lugar e fez uma mudança radical em seu calçado ao aparecer com os tênis barefoot, que garantem conforto ao participar das diferentes atividades reais.

Trata-se especificamente do Vivobarefoot Geo Court III, um calçado minimalista que desenvolve a musculatura e estrutura óssea do pé, ajudando a prevenir dores articulares e favorecer um desenvolvimento adequado dos pés.

Letizia estreou este modelo nos prêmios SM de literatura infantil e juvenil organizados por El Barco de Vapor e Gran Angular, na Real Casa de Correos, em Madrid. Para esse encontro, ela combinou com um terno de calça em um tom cru da coleção de Victoria Beckham para Mango.

No dia seguinte, ele apareceu novamente com os referidos sapatos para presidir, ao lado do Rei, as celebrações do bicentenário da Polícia Nacional, e os combinou com uma calça branca e um blazer xadrez.

ANÚNCIO

A seguir, as Geo Court III para comemorar o 160º aniversário da Cruz Vermelha em Oviedo na última terça-feira, desta vez com uma calça branca boca de sino combinada com um casaco e top da Mango. Ela também optou por elas no último sábado para entregar a Copa da Rainha de futebol às jogadoras do FC Barcelona.

Este modelo de tênis é fabricado em Portugal e pode ser comprado por 175 euros. Ele é visualmente inspirado nos designs usados pelos jogadores de tênis no início deste esporte e concebido sob os preceitos do calçado barefoot (descalço), uma corrente que defende, entre outras coisas, a preferência por formas largas na parte da frente, para que os dedos não sejam comprimidos, e solas muito finas e flexíveis.