Jason Momoa, de 44 anos, apareceu em seu Instagram na última segunda-feira (20) ao lado de sua nova namorada, que é 12 anos mais nova. A estrela de Aquaman está namorando com a também atriz Adria Arjona, de 32 anos.

Em imagens feitas durante uma viagem ao Japão, Momoa apareceu com Arjona e esreveu:

“Japão, isso é um sonho que se realiza, estou impressionado. Somos muito gratos a todos que abriram suas casas, criando memórias com novos e velhos amigos. Compartilhando mais uma aventura incrível com mi amor”.

Nova namorada de Jason Momoa é atriz e 12 anos mais nova que ele; saiba quem ela é Imagem: reprodução Instagram (@prideofgypsies)

Quem é Adria Arjona?

Adria Arjona é uma atriz porto-riquenha, filha de mãe porto-riquenha e de pai guatemalteco. Até os 12 anos ela viveu no México, segundo o Splah Uol.

Após se mudar para os Estados Unidos, ela estuou em Nova York e estreou como atriz nas séries‘True Detective’ e ‘Pessoa de Interesse’. Entre os destaques na carreira de Arjona estão as séries ‘Emerald City’, ‘Belas Maldições’ e ‘Andor’. Já nos filmes a atriz esteve em ‘O Pai da Noiva’ (2022), ‘Morbius’ (2022) e ‘Hit Man’ (2023).

Último relacionamento de Momoa

Jason Momoa foi casado por 17 anos com Lisa Bonet, que também é 12 anos mais velha que ele. Eles se separam em 2022. Juntos o ex-casal teve dois filhos: Lola Momoa, de 16 anos, e Nakoa-Wolf Momoa, de 15.

Haverá reconciliação? Will Smith afirmou que Jada Pinkett Smith é seu amor incondicional

O ator de Hollywood, Will Smith, e sua ex-esposa Jada Pinkett, estão separados há sete anos, mas apesar de não compartilharem mais uma vida como casal, ele afirma que ela lhe oferece um amor incondicional, levando muitos de seus seguidores e internautas a se perguntarem se uma reconciliação em breve é possível.

Will, de 55 anos, foi entrevistado sobre seu novo filme ‘Bad Boys: Até o Fim’, que será lançado em 7 de junho, e ao ser questionado sobre quem são as pessoas ‘viajar ou morrer’ em sua vida, ele não hesitou em mencionar Jada como sua primeira opção. O termo ‘viajar ou morrer’ é usado de forma carinhosa para descrever alguém que está presente para você nos altos e baixos da vida.

O vencedor do Oscar expressou: “Jada é uma das viagens ou mortes mais gangsta que já tive. (...) É engraçado, estava mesmo falando sobre isto, sempre tive a sorte de nunca haver um momento na minha vida em que não olhasse para o lado e tivesse uma viagem ou morte ali mesmo”.

Além da mãe de seus dois filhos, Will também mencionou seus dois grandes amigos DJ Jazzy Jeff e Alfonso Ribieiro, com quem ele sempre pode contar. O ator também falou sobre o projeto em que está focado: a sequência de ‘Eu sou a lenda’, na qual trabalhará junto com o artista Michael B. Jordan.