Netflix: o filme macabro que dura menos de 2 horas e aterroriza o mundo inteiro

É considerado um dos filmes de terror mais importantes dos últimos 5 anos e a plataforma Netflix o adicionou ao seu catálogo. Trata-se do filme ‘Sorria’, ideal para os amantes deste gênero.

Trata-se de um filme ‘diabólico e arrepiante’, de acordo com a sinopse que dura duas horas e surpreende os espectadores com sua trama tão perturbadora quanto cativante.

É dirigido por Parker Finn e Sosie Bacon, Kyle Gallner e Jessie T. Usher são os atores que interpretam papéis incríveis, os quais levam o público a uma trama perturbadora, original e inesperada.

Uma presença maligna sorri

A história narra a vida da Dra. Rose Cotter, uma jovem que trabalha com pacientes psiquiátricos e que um dia recebe uma delas extremamente angustiada que lhe conta a história de um suicídio que presenciou.

A partir desse momento, esta mulher relata que uma presença maligna se manifesta de forma sinistra através de um sorriso perturbador nas pessoas de seu círculo íntimo.

No início, a doutora duvida do relato até que a paciente a leva a atravessar uma situação que ela jamais poderia ter imaginado. A partir daí, ela começará a viver momentos arrepiantes sobre a realidade e a enfrentar forças obscuras com coragem.

"A vida de uma psiquiatra desmorona quando uma perturbadora sessão com uma paciente a expõe a uma presença demoníaca com um traço peculiar: um sorriso aterrorizante", é a sinopse oficial da Netflix.

A crítica surpreendida

De acordo com a crítica, a experiência cinematográfica é mais do que satisfatória, deixando os usuários ansiosos para que a história continue e assim poder ver mais.

Inclusive, há aqueles que a viram com poucas expectativas e acabaram se surpreendendo completamente, conhecendo ao mesmo tempo um filme do gênero ‘diferente’.

‘Sorria’ aborda temas como o trauma, doença mental e medo do desconhecido, “através de uma atmosfera claustrofóbica, imagens perturbadoras e uso eficaz do som”, de acordo com a crítica.