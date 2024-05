Netflix: a impressionante minissérie que é extremamente viciante e você não conseguirá parar de assistir

No puro estilo do ‘Round 6’, uma minissérie de suspense chega à plataforma da Netflix que promete mantê-lo grudado no sofá. Trata-se de ‘The 8 Show’, uma produção original de 8 episódios.

ANÚNCIO

A minissérie coreana gira em torno de oito indivíduos selecionados para participar do programa de televisão Money Game. Esses participantes, todos com necessidades econômicas urgentes, veem no concurso uma oportunidade para melhorar sua situação financeira.

De acordo com o jornal El Tiempo, o objetivo principal do jogo é simples, mas desafiador: permanecer dentro de um pequeno estúdio por 100 dias.

Se conseguirem cumprir este desafio, terão a oportunidade de dividir equitativamente um considerável prêmio de 44,8 milhões de won.

A premissa cria um cenário de tensão constante, onde a convivência e as decisões diárias são cruciais para o sucesso.

Limites morais extremos

Um dos temas recorrentes na narrativa é a análise dos limites morais que o ser humano pode atingir em situações extremas, mesmo que estejam condicionadas.

Mas em ‘The 8 show’, o desafio se complica porque todos os bens necessários para sobreviver dentro do apartamento têm um custo significativamente maior do que na vida real.

ANÚNCIO

Os participantes devem aprender a gerir cuidadosamente seus recursos e fazer ajustes em seu consumo para não gastar mais do que poderiam ganhar. Esta situação testa sua capacidade de adaptação e seus princípios morais em um ambiente de alta pressão.

O programa ‘The 8 Show’ pode se tornar o próximo fenômeno global da Netflix, portanto, se você é fã de suspense e jogos contra o tempo, não há dúvida de que está diante de uma das melhores séries do ano, destacou o portal Terra.

A minissérie é dirigida por Han Jae-rim e estrelada pelos atores coreanos Ryu Jun-yeol e Chun Woo-hee.