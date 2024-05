Megalópolis: todos os olhos estão voltados para Coppola no festival de Cannes

ARQUIVO - O diretor de cinema Francis Ford Coppola com sua esposa Ellie no Festival de Cinema de Cannes em 19 de maio de 1979. Coppola está de volta a Cannes com seu mais recente filme 'Megalopolis'. (Foto AP, arquivo)

Francis Ford Coppola voltou a ser assunto de conversas após estrear um novo filme no Festival de Cinema de Cannes, em meio a rumores de turbulências na produção.

Na quinta-feira, a obra autofinanciada de Coppola ‘Megalopolis’ estreou no prestigioso festival de cinema. Este é o primeiro filme do cineasta de 85 anos em mais de uma década e, para realizá-lo, Coppola investiu US$ 120 milhões do seu próprio dinheiro.

Como foi recebida a crítica a 'Megalopolis', o novo filme de Coppola, no Festival de Cinema de Cannes?

As críticas sobre a obra de Coppola foram mistas e iam desde "uma loucura de proporções gigantescas" até "a coisa mais louca que já vi na minha vida".

Nenhum lançamento deste ano foi aguardado com mais curiosidade no festival do que ‘Megalopolis’, já que, assim como ‘Apocalypse Now’ (’Apocalipse Now’), o filme chegou precedido por rumores de tumulto na produção e dúvidas sobre seu potencial apelo.

O filme se passa em uma Nova York futurista e trata de um arquiteto (Adam Driver) que tem uma grande visão de uma metrópole mais harmoniosa, e cujos talentos incluem a capacidade de controlar e parar o tempo. Embora ‘Megalópolis’ seja ambientado em um futuro próximo, é projetado como uma epopeia romana. O personagem de Driver se chama César e a Nova York do filme inclui um Coliseu moderno.

O elenco também inclui, além de Driver, Aubrey Plaza como uma ambiciosa jornalista de televisão chamada Wow Platinum, Giancarlo Esposito como o prefeito, Laurence Fishburne como o motorista de César (e narrador do filme) e Shia LaBeouf como um primo desagradável chamado Claudio.

Após a exibição na última quinta-feira, o público de Cannes se levantou para ovacionar Coppola e o filme. O diretor finalmente pegou o microfone para enfatizar o significado de seu filme: “Somos uma família humana e é a eles que devemos jurar nossa lealdade”, disse Coppola à multidão. Ele acrescentou que “Esperança” é “a palavra mais bonita na língua inglesa”.