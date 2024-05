Jojo Todynho aparece com conjunto de courino e impressiona com o novo shape

Jojo Todynho posa com conjunto de courino.

O novo visual da cantora e influenciadora Jojo Todynho vem surpreendendo seus seguidores anônimos e famosos. Após perder quase 50kg depois de uma cirurgia bariátrica, Jojo arrancou elogios dos seguidores ao aparecer usando um conjunto de courino composto por shorts e top. Conforme publicado pela Glamour, a cantora posou sorridente e compartilhou o registro em suas redes sociais.

O look, é claro, arrancou suspiros dos seguidores que não pouparam elogios a funkeira. Além de passar pela cirurgia bariátrica, Jojo também vem compartilhando nas redes sociais sua nova rotina de treinos e alimentação saudável. Em várias ocasiões ela compartilha momentos na academia e revela que nem sempre tem vontade de treinar, mas se mantem firme em busca de um propósito. Em entrevista a Ana Maria Braga, durante sua participação no programa Mais Você, Jojo inclusive afirmou que a bariátrica é apenas uma parte do processo e que a mudança deve ir além das aparências.

Elogios e mais elogios

Desde que se submeteu à cirurgia bariátrica em agosto de 2023, Jojo Todynho vem compartilhando com seus seguidores os registros do dia a dia e da mudança em seus hábitos de vida, que vão desde alterações na alimentação até a prática de exercícios físicos regulares. Ela chegou a revelar que pratica exercícios cinco dias por semana, em uma rotina estabelecida para alcançar seus objetivos.

As mudanças são claras e os seguidores de Jojo fizeram questão de elogiar sua determinação e comemorar com ela cada nova etapa alcançada. Entre os comentários de anônimos e famosos, muitos afirmam admirar a postura da cantora.

“Minha admiração não aumenta por você ter emagrecido. Minha admiração aumenta porque você nunca ligou para as críticas e seguiu em frente! Que linda!”, elogiou um seguidor. “Força e foco é o que não falta nela! É muito esforçada no que faz, parabéns”, comentou outra. Um terceiro finalizou: “Que isso more! Tá linda!”.