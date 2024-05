Guardanapo de Messi é leiloado por quase um milhão de dólares

ARQUIVO - Foto de 5 de janeiro de 2024, uma cópia assinada do guardanapo que ligou Lionel Messi, de 13 anos, com o Barcelona é exposta em Barcelona. Em 17 de maio de 2024, a casa de leilões Bonhams vendeu o guardanapo por US$ 965 mil

O famoso guardanapo com o qual o jovem Lionel Messi assinou com o Barcelona foi vendido por 762.400 libras (US$ 965 mil) na sexta-feira, informou a casa de leilões britânica Bonhams.

O princípio do acordo para contratar o jogador argentino de 13 anos foi escrito em um guardanapo quase 25 anos atrás no clube de tênis de Barcelona. Um contrato formal e detalhado do clube seguiu logo em seguida.

Uma porcentagem da venda é destinada a pagar as taxas administrativas do leilão online, o que é conhecido como prêmio do comprador.

A Bonhams disse que o leilão foi realizado em nome de Horacio Gaggioli, um agente da Argentina que fez parte do acordo.

O texto deste contrato, escrito com tinta azul, tinha a intenção de garantir ao pai do jogador, Jorge Messi, que o acordo seria cumprido.

Jorge Messi tinha ameaçado levar seu filho de volta para a Argentina devido às negociações com o Barcelona estarem paralisadas.

O guardanapo tem a data de 14 de dezembro de 2000 e conta com as assinaturas dos agentes Gaggioli e Josep María Minguella e do diretor esportivo do Barcelona, Carles Rexach, que se reuniram no clube de tênis.

Rexach pediu a um garçom uma folha e recebeu um guardanapo em branco.

O preço inicial foi de 300.000 libras (US$ 379 mil).

Messi passou quase duas décadas no Barcelona depois de chegar da Argentina aos 13 anos para jogar nas categorias de base. Estreou no time principal em 2004 e jogou 17 temporadas com a equipe principal. Ele ajudou o clube a conquistar todos os troféus importantes, incluindo quatro vezes a Liga dos Campeões e 10 vezes a liga espanhola.

Messi deixou o Barcelona e se juntou ao Paris Saint-Germain no verão de 2021. Agora joga pelo Inter Miami.