Gracyanne posta vídeo com legenda sugestiva e seguidores falam sobre volta com Belo

Uma publicação feita pela musa fitness Gracyanne Barbosa está causando burburinhos entre seus seguidores. Em um vídeo, publicado nesta segunda-feira, dia 20 de maio, a influenciadora mostrou um dos resultados de sua mais recente collab com o humorista Tirullipa, mas segundo a Quem, foi a legenda da publicação que causou uma série de reações inusitadas entre os seguidores.

ANÚNCIO

No vídeo, gravado durante a passagem de Gracyanne por São Paulo, é possível vê-la de mãos dadas com o humorista enquanto na legenda aparece a seguinte mensagem: “Eu me despedindo da amiga depois de passar duas horas falando mal do ex sabendo que já, já ela vai voltar com ele”.

Não foi preciso muito para que os fãs do casal enviassem uma série de comentários na publicação afirmando que isso é mais do que um sinal de que Gracyanne e Belo estão ensaiando uma possível volta. Em uma das interações, um seguidor chega até mesmo conseguiu arrancar risos da influenciadora ao mencionar a música de Belo, “Intriga da oposição”.

‘Milagre silencioso’ e o admirador secreto

Um outro detalhe que chamou a atenção de alguns dos seguidores mais atentos foi o fato de que em um outro vídeo gravado em collab com Tirullipa, Gracyanne pode ser vista respondendo perguntas que fazem trocadilhos com o nome do cantor Belo. No entanto, é possível ver que ela está utilizando um colar parecido com a joia que recebeu de presente de seu “admirador secreto” na última semana. Alguns seguidores inclusive acreditam que o admirador pode ser o próprio cantor tentando reconquistar a amada.

Outra “pontada de esperança” para os fãs veio depois que o cantor fez um desabafo em seu perfil no Instagram e mencionou um possível “milagre silencioso” vivido por ele.

“Agora aguardo que o mundo volte a seguir seu curso adequado, que o certo e o errado retomem seus devidos lugares, e que a verdade e a falsidade se reencontrem em suas respectivas esferas. O mundo sempre gira, não tem como parar, mas o importante é que gire sempre na direção certa. O milagre acontece em silêncio! Eu já vivi isso! Sou prova viva que o amor constrói e não destrói”, escreveu o cantor.