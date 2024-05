Gracyanne Barbosa anuncia linha de lingerie e posa com algumas das peças

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa posou utilizando algumas peças de sua linha de lingerie. Com a vida profissional agitada, ela aproveitou para compartilhar mais essa conquista com seus seguidores. Conforme publicado pelo O Globo, a musa também garantiu que é completamente apaixonada por peças íntimas.

Segundo a publicação, Gracyanne revelou que sempre gostou de expressar a sensualidade de formas diferentes. “Achava que essa expressão me representava muito e comecei a estudar todas as formas e conceitos de sedução, desejo e lascívia no comportamento humano”, conta a musa.

“A sensualidade é genuína da natureza, desde a cauda do pavão até o olhar penetrante de um jaguar”, afirma a influenciadora que fez questão de posar com algumas das peças que compõe sua linha.

Escolhida a dedo

O processo de escolha da marca para a qual Gracyanne desenvolveria sua linha de peças íntimas foi repleto de etapas. Ela revela que se preocupou em buscar por uma marca que fosse capaz de traduzir sua “força e independência como mulher”. Ela também buscou demonstrar delicadeza e romantismo em cada item da linha.

“Essa coleção traduz meus desejos mais íntimos de beleza, elegância, delicadeza, romance e prazer. Estou apenas começando, mas tenho absoluta certeza que vocês irão se apaixonar pelo meu lado delicado”, revela.

As peças foram desenvolvidas em parceria com a marca Desejo Lascivo Lingerie, e compõe a coleção “Desejo Íntimo” que já está disponível para compra no e-commerce da marca. As peças têm valores que vão de R$139 a R$299, e estão disponíveis em diversas cores.

Em seu Instagram, a influenciadora publicou algumas imagens do ensaio fotográfico feito para a divulgação das peças e os seguidores não deixaram de comentar e elogiar. “Estão incríveis! Vai ser um sucesso!”, comentou uma seguidora.

“Já quero esse conjunto azul!”, comentou outra seguidora em referência a peça utilizada por Gracy na imagem. “Apaixonada! Linda lingerie, parabéns”, finalizou outra.