‘Furiosa’ recebeu sete minutos de aplausos no Festival de Cannes

A estreia de ‘Furiosa’ no Festival de Cannes foi recebida com uma ovação de pé que durou sete minutos completos. A resposta do público foi uma clara demonstração de entusiasmo e apreço pelo filme e por todos os envolvidos em sua criação.

ANÚNCIO

Segundo muitos críticos, a ovação foi um reconhecimento ao árduo trabalho e à visão criativa do diretor George Miller. Com mais de 40 anos liderando a saga Mad Max, Miller mais uma vez demonstrou sua capacidade de criar filmes de ação impactantes e emocionantes.

‘Furiosa’ representa uma expansão significativa do universo de Mad Max, oferecendo uma introdução que adiciona profundidade e contexto ao personagem Furiosa.

Além disso, o filme tem sido elogiado por sua impressionante estética visual e suas sequências de ação, coreografias detalhadas. As paisagens desoladoras e a intensidade pura de 'Furiosa' foram consideradas 'brilhantes' por muitos críticos.

Reação do público nas redes sociais