Este é o compromisso de Camilla Parker para evitar duras críticas ao seu visual

Camila Parker tem se posicionado como uma das mulheres mais odiadas ao longo dos anos por ter sido a amante do Rei Charles III quando este ainda estava casado com Lady Di, por isso ainda é rotulada por muitos como ‘a amante’ mesmo tendo chegado ao altar com o filho da rainha Elizabeth II.

Cada um dos seus passos dentro da monarquia britânica tem sido analisado ao pormenor, mas especialmente criticado, principalmente por aqueles que consideram que não deveria ser ela a coroada como rainha consorte, mas sim a princesa falecida.

Apesar das duras críticas, ela tem se mantido firme como membro real, ignorando esses cenários, e agora é conhecido o compromisso que ela mantém em relação aos seus visuais, o que a afasta ainda mais de Diana.

Camila Parker e o compromisso que mantém com seus looks

Ao contrário de Diana Spencer, que costumava deixar mensagens ocultas nas roupas que exibia em cada uma de suas aparições, ela preferiu manter seu próprio estilo, demonstrando que a indústria da moda pouco lhe importa, mas sim o cuidado com o planeta.

E Parker tem sido elogiada após saber-se que ela prefere não usar roupas feitas com peles de animais, e a organização Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais (PETA) comunicou sua satisfação com a decisão dela.

Através de um comunicado, Camila revelou seu desejo de "não comprar mais peles para seu guarda-roupa", reafirmando seu compromisso com o cuidado do meio ambiente.

"A PETA brinda à rainha Camila com uma taça do melhor Bordeaux por ser uma verdadeira rainha ao se posicionar ao lado de 95% dos britânicos que também se recusam a vestir peles de animais, de acordo com as últimas pesquisas... É necessário que a monarquia reflita os valores britânicos ao reconhecer que peles não têm lugar em nossa sociedade, e mostra que o uso de peles reais de urso pelo Ministério da Defesa para os chapéus da guarda real se torna cada vez mais absurdo e fora de lugar", disse a cofundadora e presidente da PETA, Ingrid Newkirk em um comunicado.

A rainha tornou-se uma das figuras do momento da família real diante da ausência de Kate Middleton devido ao câncer que lhe foi diagnosticado.