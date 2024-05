Emma Stone: “Sou feminista, embora não possa me considerar uma ativista”

O diretor mais prolífico dos tempos mais recentes no Festival de Cannes, Yorgos Lantimos, chegou à conferência de imprensa de seu novo filme ‘Kinds of Kindness’ acompanhado por sua musa e principal protagonista de seus filmes Emma Stone. Sua relação é cultivada lentamente em títulos como ‘A Favorita’, ‘Poor Things’, filme pelo qual Stone ganhou um Oscar de melhor atriz, e agora ‘Kinds of Kindness’, que acabou de ser apresentado na seção oficial do Festival de Cannes e aclamado pela crítica.

"O maior sentimento que tenho é um conforto extremo com ele, pois já trabalhamos juntos muitas vezes. Confio nele mais do que jamais confiei em qualquer diretor e tive sorte com muitos diretores, mas não consigo explicar com palavras o que sinto por ele, apenas que trabalhar ao lado dele faz sentido para mim", disse a atriz escoltada por Lantimos e Williem Dafne.

Absurda e gloriosa, os jornalistas da conferência de imprensa queriam saber sobre as cenas de nudez e sexo obsceno em ‘Kinds of Kindness’. “Ao trabalhar com Yorgos, não discutimos intelectualmente o que acontece no papel, pois ele está muito focado no aspecto físico e, obviamente, adora dançar. Mesmo durante ‘Pobres Criaturas’, as coisas que mais discutimos foram a forma como ela caminhava e se movia. A maior parte da minha relação com o corpo em seus filmes se resume a fiscalizar a sensação interior que o personagem me provoca.

“Se a expressão de Bella acontece através do seu corpo, neste filme também acontece com o corpo dos personagens, mesmo quando se trata de mostrar violência ou cenas sexuais, não é explicado, é mostrado. Com sorte, ao lado de Yorgos, vou me sentir cada vez mais livre como atriz porque preciso mostrar o físico. É assim que entendo a interpretação”. O mais recente de Yorgos Lanthimos é uma antologia de três curtas-metragens onde, através do absurdo, são contadas histórias de pessoas fora do lugar em meio a várias perversões que incluem assédio, controle, amputação ou orgias. Ao falar sobre essas cenas obscenas de seu filme, Stone disse que “o físico e a linguagem corporal são muito importantes para Yorgos”.

Emma Stone se declara feminista

Até ganhar seu prêmio de melhor atriz por 'Pobres Criaturas', Emma Stone havia construído uma carreira meteórica em Hollywood com filmes como 'La La Land', 'Cruella', 'The Help' ou 'Crazy, Stupid, Love'. Hoje ela é uma das grandes, um ícone do cinema envolvida desde seu pedestal em melhorar a situação das mulheres da indústria. "Quero deixar claro que não sou apenas eu, há muitas pessoas, muitas mulheres tentando fazer mudanças em Hollywood para que as mulheres sintam um verdadeiro senso de igualdade".

Na pergunta se ela se considera uma ativista feminista, Stone apontou. “Sou feminista, haja ativismo ou não... Quando se trata dessas histórias, são simplesmente histórias que me interessam como atriz. Não sei se posso me considerar ativista por escolher personagens que fazem sentido para mim. Quando se trata dessas histórias, são histórias que me interessam como atriz. Não sei se conscientemente posso dizer que faço esses filmes porque têm uma mensagem particular. Simplesmente encontro personagens interessantes, seu mundo é interessante e quero explorá-lo”. Antes de sair, a atriz enfatizou: “Sou feminista e gosto de trabalhar com Yorgos Lanthimos, mas não sei se isso me torna uma ativista”.