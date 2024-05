Eliana deixa SBT após 15 anos e vai comandar ‘Vídeo Show’ na Rede Globo

Eliana Michaelichen está de ‘casa nova’ e sairá do SBT em junho, após 15 anos na emissora do Silvio Santos. De acordo com o site ‘O Globo’, a apresentadora irá comandar o novo ‘Vídeo Show’, que esteve no ar nas tardes da Rede Globo até 2019.

Ainda segundo o site, o SBT já está sabendo da saída de Eliana há algum tempo e o comunicado foi feito pela assessoria em abril.

“Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora”, diz o texto comunicando o desligamento, de acordo com a matéria.

O texto segue: “Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela.”

Futuro de Eliana na Globo

Além de ser cotada para a nova versão de ‘Vídeo Show’, o site ‘Notícias da TV’ diz que a Globo também tem outros planos para a loira, como o ‘Saia Justa’, do canal GNT, e como substituta de Ana Maria Braga a longo prazo.

Carreira de Eliana

Vista no início como uma apresentadora de público infantil, Eliana começou na TV aos 18 anos, em 1991, no programa ‘Festolândia’, no SBT. Após outras produções, como apresentação do ‘Bom Dia & Cia’ e ‘Eliana & Cia’, além de músicas e filmes, a apresentadora foi para a Record, em 2003.

Na emissora, ela também migrou seu foco para o público adulto, em 2005, apresentando o ‘Tudo É Possível’ aos domingos. De volta ao SBT em 2009 ela ganhou o próprio programa homônimo, também aos domingos.