“É o seu trabalho mais honesto”: Billie Eilish recebe boas críticas com seu novo álbum

Aos 22 anos, Billie Eilish já pode ser considerada uma estrela do pop com três álbuns e sete anos de carreira. “Os 21 demoraram toda uma vida”, canta em ‘Skinny’, a abertura de seu terceiro álbum, ‘Hit Me Hard and Soft’, lançado na sexta-feira, 17 de maio à meia-noite.

Este álbum, composto por 10 novas canções, explora temas como a vida sob os holofotes, amizades complicadas que se transformam em romances e a descoberta de sua sexualidade.

Neste novo trabalho, Eilish continua com uma narrativa que exibiu em seu segundo álbum de 2021, Happier Than Ever, que ficou três semanas no topo do Billboard 200.

No entanto, os analistas afirmam que ‘Hit Me Hard and Soft’ também traz alusões góticas à morte e à atividade criminosa em músicas como ‘Birds of a Feather’ e ‘The Diner’. Os tons azuis do álbum adicionam uma dimensão mais sombria até mesmo aos seus momentos mais felizes, lembrando os encantos de seu bem-sucedido álbum de estreia No. 1 When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Críticas do novo álbum

“No ‘Hit Me Hard and Soft’, Eilish suaviza algumas expectativas pop enquanto abraça outras com cautela, mostrando tanto a musicalidade que as galas de premios admiram como a habilidade metanarrativa de sua geração digital. Com a ajuda de seu irmão e parceiro compositor, Finneas, ela criou uma mistura única de revelações cruas, melodias elegantes e produções astutas”, escrevem no The New York Times.

O álbum é um conjunto conciso de 10 músicas, em contraste com os extensos álbuns recentes de artistas como Taylor Swift e Beyoncé. Eilish decidiu não lançar singles de antemão e incentivou seus fãs a ouvirem o álbum completo, como um LP da era analógica. No final da última música, ‘Blue’, Eilish faz uma piscadela aos seus ouvintes perguntando: “Então... Quando poderei ouvir o próximo disco?”.

Nas redes sociais, os usuários expressaram sua alegria com as novas músicas do álbum.