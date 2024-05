Doença da bofetada: Entenda a doença que atinge a filha de Luana Piovani

Luana Piovani voltou às redes sociais para falar sobre Liz, sua filha de 8 anos que foi diagnosticada com parvovirose humana, doença viral comum entre crianças e adolescentes até os 15 anos.

Muito tranquila, a famosa conversou com os fãs sobre prestar atenção aos primeiros sintomas da doença, como a vermelhidão que surge nas bochechas e nos braços.

Segundo Luana, a parvovirose humana também pode ser chamada como doença da bofetada, já que a criança fica com as bochechas todas vermelhas.

Felizmente, Liz está melhorando e a atriz revelou o que fez antes da consulta com a médica, que também tem um filho com a mesma doença: “Eu dei um anti-histamínico e passei pomada e agora ela está zero, sem a bochecha rosa, o braço vermelho e com coceira”, detalhou a famosa.

Luana Piovani faz alerta aos pais das crianças

Segundo a atriz, a parvovirose pode ser identificada com manchas vermelhas nos braços, pernas e rosto e coceira. Luana também disse aos pais que sua filha pegou a doença de colegas de escola.

Luana Piovani disse que os primeiros sintomas da parvovirose humana foram vistos quando Liz estava na escola (Reprodução/Instagram)

“A Liz hoje estava na escola e começou a ficar com as bochechas e os braços muito vermelhos, com coceira. A professora, então, me ligou e me pediu para buscá-la, porque talvez ela estivesse com parvovírus, já que tinham duas crianças na mesma sala que estavam com suspeita e é bastante contagioso”.

Depois, Luana falou para os pais prestarem atenção e não deixarem seus filhos se exporem: “A médica disse que enquanto houver sintomas, não é para ela ir para a escola. Não tem nada muito para se fazer, só tem que tomar cuidado com os adultos, porque se eles pegarem e tiverem imunidade baixa, pode dar alteração no sangue. Mas graças a Deus aqui está tudo resolvido, Lizoquinha está 100%”.

A mensagem positiva de Luana Piovani

Depois do susto com a filha Liz, Luana acordou e resolveu passar uma mensagem positiva aos fãs. Em casa, a famosa pegou o seu “oráculo do pão” dado de presente por sua professora de yoga, Drica.

“Eu tento todas as manhãs, mas não é sempre que dá. É sempre bom ler uma coisa positiva, sabe”, disse a famosa.

Em seguida, ela pegou uma carta e leu para todos os seu seguidores no Instagram, Confira abaixo o que a carta do oráculo do pão disse!

“Entrega, confiar, render-se, abandonar-se ao amor maior, soltar o controle. Compreender que muitas vezes, simplesmente, não depende só de nós. Permitir-se receber bênçãos, graças. Permitir-se ao milagre”.

Por fim, Luana Piovani lembrou que todos precisam estar abertos para receber bênçãos: “Que os anjos digam amém”, finalizou a atriz.