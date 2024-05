Ben Affleck é flagrado mais uma vez aparentemente nervoso acompanhado de JLo

Parece que Ben Affleck parece ter voltado ao seu estado melancólico, sendo capturado com uma atitude nervosa enquanto estava acompanhado por Jennifer Lopez. O casal, popularmente conhecido como ‘Bennifer’, gerou uma onda de especulações sobre uma possível crise matrimonial. Os rumores de uma possível separação aumentaram depois que Affleck, de 51 anos, e Lopez, de 54, foram vistos juntos em público, mas mostrando sinais de tensão.

No domingo, Affleck e Lopez compareceram a um evento cinematográfico no Aero Theatre em Santa Mônica, Califórnia. Depois, eles foram para o Soho House para um passeio. Durante o tempo juntos, a tensão entre eles era evidente.

Ben Affleck e Jennifer Lopez voltam a aparecer juntos

Enquanto atravessavam um estacionamento, a atitude de Affleck chamou a atenção. O ator de ‘Argo’ e ‘Air’ parecia inquieto e irritado, estendendo o braço de forma frustrada. Jennifer Lopez, no entanto, manteve uma expressão facial neutra, o que só alimentou mais as especulações de que algo não estava bem entre eles.

A ausência de Affleck no recente Met Gala 2024, onde Lopez foi uma das copresidentes, já havia acendido os alarmes. O casal não tem sido visto junto com frequência nas últimas semanas, e Affleck tem estado procurando uma casa em Los Angeles, atualmente residindo em uma propriedade em Brentwood.

No domingo, no entanto, Affleck foi visto com sua aliança de casamento, que estava ausente nos dias anteriores. Este sinal contraditório deixou os fãs confusos e preocupados com o verdadeiro estado de seu relacionamento. Apesar das especulações, uma fonte próxima ao casal afirmou ao Entertainment Tonight que, embora estejam passando por diferenças, ainda não decidiram se separar.

Parece que a separação de Ben e Jlo é apenas uma questão de tempo

"A relação de Jen e Ben ainda não terminou, mas eles têm estado morando em casas separadas e a tensão tem sido alta", disse a fonte. O relacionamento de Affleck e Lopez tem sido uma montanha-russa desde que se reuniram em 2021, quase duas décadas após o primeiro noivado.

Eles se casaram em Las Vegas em julho de 2022 e celebraram uma segunda recepção na Geórgia. Apesar dos desafios, ambos têm mostrado uma postura unida em público, embora as tensões recentes sugiram que estão passando por uma fase complicada.