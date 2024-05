Belo tem cachê de shows confiscado após penhora para pagamento de dívida milionária

A vida não está fácil para o cantor Belo. Após ter seu nome envolvido em uma série de polêmicas depois do término de seu casamento com Gracyanne Barbosa, o cantor agora foi alvo de uma intervenção da Justiça de São Paulo. Conforme publicado pelo UOL, tanto os cachês quanto outros pagamentos a serem feitos para o cantor foram penhorados em razão de uma dívida que ultrapassa o R$1 milhão.

ANÚNCIO

Segundo a reportagem, a determinação partiu da juíza Thania Cardim. A ação seria movida pelo produtor Flávio Silva Andrade e o cantor teria sido condenado a indenizá-lo após não aparecer para uma apresentação que seria realizada na cidade de Jaboticabal.

Na ocasião, a ausência do cantor gerou uma confusão generalizada na plateia e, segundo o produtor, a bilheteria do local foi saqueada e o bar invadido pelos fãs que ficaram descontentes com a ausência do cantor. Além disso, o produtor ainda afirmou que passou a ser alvo de ameaças e chegou a ter sua casa apedrejada em decorrência do cancelamento.

Condenação

Segundo a defesa de Belo, o cantor alegou que não compareceu ao show por não ter recebido o valor do cachê combinado. Para a defesa, o show deixou de acontecer “única e exclusivamente por causa da conduta negligente do produtor”.

Apesar disso, a juíza que inicialmente julgou o caso afirmou que a data acordada para o pagamento do cachê e o dia do show eram “distantes o bastante para ele reclamar do não cumprimento integral do contrato e até mesmo cancelar a apresentação”.

Após passar pelos processos legais, o cantor foi condenado a indenizar o produtor e não pode mais recorrer, podendo apenas questionar o valor da indenização. Como a condenação aconteceu no ano de 2019 e até o momento nenhum valor foi pago ou acordado, a Justiça determinou a penhora. Desta forma, todos os recebimentos em nome do cantor deverão ser depositados em conta judicial para que a dívida seja quitada.