Ator de ‘Um Maluco no Pedaço’ diz que papel trouxe problemas e revela como era convívio com Will Smith: “melhor e pior coisa que já me aconteceu”

Ator de ‘Um Maluco no Pedaço’ diz que papel trouxe problemas e revela como era convívio com Will Smith: “melhor e a pior coisa que já me aconteceu”

Aclamada por uma grande parcela dos brasileiros, principalmente aqueles que cresceram na década de 90 e anos 2000, ‘Um Maluco no Pedaço’ foi quem deu holofotes a Will Smith, mas por outro lado pode ter impedido outros atores que participaram da sitcom de brilhar.

Essa é a queixa de Alfonso Ribeiro, interprete de Carlton Banks, o primo rico de Will. De acordo com o ator, participar da série “foi um sacrifício”. Em entrevista divulgada no último dia 17 deste mês ao site ‘Closer Weekly’,

Na conversa, Alfonso se queixa de que o papel o impediu de realizar outros papéis ao longo da vida pois ficou marcado como o personagem engraçado.

“Eu sempre dizia que fazer Carlton foi a melhor e a pior coisa que já aconteceu comigo. Foi um dos melhores papéis que tive a sorte de interpretar, mas também foi o papel que me impediu de atuar novamente porque as pessoas não conseguiam me ver como outra coisa. O sacrifício foi não termais uma carreira de ator.”

Convívio com Will Smith

Apesar disso, Ribeiro se lembra com carinho de como eram as gravações de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’, nome original do seriado, que durou seis temporadas, de 1990 até 1996. O que ele mais gostou foi o convívio com sua família fictícia.

“Era sobre o elenco e passar tempo com eles. Antes de cada show, íamos ao camarim de Will Smith, tocávamos música e dançamos e tínhamos uma grande energia acumulada para nos prepararmos para o show. Essas são algumas ótimas lembranças de apenas estarmos juntos.”

Retorno à atuação

Atualmente como apresentador do programa estadunidense ‘Dancing With the Stars’, a celebridade comenta se sente vontade de atuar novamente.

“Estou gostando de ser anfitrião e estou muito feliz com isso. Mas, sim, eu voltaria a atuar se fosse exatamente a coisa certa.”