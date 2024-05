Assim seriam os filhos de Selena Gomez e Justin Bieber e outros casais famosos, de acordo com a IA

Se algo tem demonstrado tornar possível ou pelo menos visível o que já não é mais realidade, é a inteligência artificial. A ferramenta tecnológica tem proporcionado uma abordagem a muitas coisas improváveis no mundo, trazendo à vida personagens icônicos e dando possibilidade a outras que poderiam ter existido se não fossem por circunstâncias externas, neste caso, separações.

ANÚNCIO

Num breve resumo dos casais mais aclamados do mundo artístico, mostramos os descendentes de artistas que, se não tivessem se separado, teriam tido filhos que a inteligência artificial se encarregou de retratar, como: Jimmy Fallon e Nicole Kidman, Zack Efron e Vanessa Hudgens, Michael Jackson e Priscila Presley, Robert Pattinson e Kristen Stewart, Brad Pitt e Jennifer Aniston, Justin Bieber e Selena Gómez, entre outros.

Selena Gomez e Justin Bieber

Embora não seja segredo para ninguém que o cantor canadense Justin Bieber e a modelo americana Hailey Bieber anunciaram que serão pais pela primeira vez, a realidade é que Bieber e Selena Gomez tiveram uma história, uma que muitos de seus fãs não esquecem e que teriam gostado que continuasse, para eles, trazemos a que teria sido sua família, numerosa e dominada pelos genes de Gomez.

Outras celebridades

Foram muitos os casais que se estabeleceram amorosamente no meio do estrelato, no entanto, alguns deles nunca se envolveram sentimentalmente, embora sua audiência desejasse, Leonardo DiCaprio e Kate Winslet são um desses vínculos inexplicáveis surgidos durante as filmagens e que, embora nunca se tenham visto com olhos de amor, refletiram muito mais do que isso, conseguindo sobreviver por muitos anos. Mostramos a você quem seriam seus descendentes de acordo com a IA.

É assim que a IA mais uma vez provou que tudo pode ter uma segunda perspectiva, mesmo que não seja no plano real.