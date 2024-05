Alma Gêmea: Serena morre afogada, mas volta à novela de forma sobrenatural

Em Alma Gêmea, homem misterioso afoga Serena (Priscila Fantin) no mesmo rio em que Rafael (Eduardo Moscovis) nadava com Luna (Liliana de Castro)

Serena (Priscila Fantin) sofre um atentado e morre nos próximos capítulos de Alma Gêmea. Mas, a protagonista volta à novela de forma sobrenatural: ela escuta um chamado de Luna (Liliana de Castro).

O atentado contra Serena será feito por Ivan (Thiago Luciano) e acontece no rio onde Luna costumava tomar banho. Mas, quem tem real interesse na morte da personagem é Cristina (Flávia Alessandra), que encomenda o último suspiro de Serena.

Nesta cena de Alma Gêmea, Ivan aparece no rio onde Luna costumava tomar banho com Rafael (Eduardo Moscovis) e afoga a personagem de Priscila Fantin.

Serena morre por alguns minutos, mas o espírito de Luna aparece avisando que este não é o destino da protagonista da novela, pelo menos, por enquanto.

O encontro das almas de Serena e da mãe de Felipe (Sidney Sampaio) acontece no ateliê da casa de Rafael. Neste local, Luna pede que Serena volte ao seu corpo.

Em Alma Gêmea, o espírito de Luna (Liliana de Castro) salva Serena (Priscila Fantin) da morte (Divulgação/Globo)

Será a própria alma de Luna que leva a personagem principal de Alma Gêmea para o lago, onde o corpo de Serena recebe novamente o espírito.

Serena conta que viu a alma de Luna

Assustada com tudo que aconteceu, Serena conta que viu Luna no ateliê e revela sua missão de vida: “Ela [Luna] também é eu. Eu voltei para cá, para essa vida, para cumprir uma missão e nada pode acabar com ela”.

Em seguida, Serena diz que precisa descobrir quem tentou afogá-la no rio e qual a verdadeira razão para o atentado.

O que acontece antes da rápida morte de Serena?

Antes de ser afogada por Ivan, a personagem principal da novela da Globo aparece mergulhando tranquilamente no rio. Terê (David Lucas) também está no local e vê a mocinha de Alma Gêmea desacordada.

Em seguida, Ivan aparece encapuzado e afoga Serena, que tenta lutar contra o bandido, mas não consegue escapar do encontro sobrenatural com Luna.

Exibida em 2005, Alma Gêmea retorna ao Vale a Pena Ver de Novo, nas tardes da Globo. O elenco da novela conta com Liliana Castro, Eduardo Moscovis, Priscila Fantin, Flávia Alessandra, Julia Lemmertz, Nicette Bruno, Luigi Baricelli, Elizabeth Savala, Malvino Salvador, Alexandre Barillari, Walderez de Barros, Kayky Brito, Drica Morais e Cecília Dassi.