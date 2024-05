A Netflix confirmou a sequência de um dos clássicos filmes de Adam Sandler

A amada comédia de golfe de 1996, ‘Um Maluco no Golfe’, terá uma sequência produzida pela Netflix, com o retorno da estrela original Adam Sandler. O anúncio foi feito durante a apresentação da Netflix para anunciantes na quarta-feira à tarde em Nova York, confirmando assim os rumores que circulavam entre os fãs.

Em ‘Um Maluco no Golfe’, Sandler interpretou o personagem Happy Gilmore, um jogador de hóquei com problemas de controle da raiva que descobre seu talento para o golfe. Determinado a salvar a casa de sua avó, Happy se junta ao circuito de torneios de golfe, enfrentando o arrogante profissional Shooter McGavin, interpretado por Christopher McDonald.

Adam Sandler vai retornar para a sequência de ‘Um Maluco no Golfe’

O filme, dirigido por Dennis Dugan e coescrito por Sandler, tem se mantido como uma das comédias esportivas mais queridas desde o seu lançamento. A especulação sobre uma sequência começou em março, quando Christopher McDonald revelou em uma entrevista que Sandler havia mostrado a ele o primeiro rascunho do roteiro.

"Vi o Adam há cerca de duas semanas e ele me disse, 'McDonald, você vai adorar isso'. E ele disse, 'O que acha disso?' e me mostrou o primeiro rascunho de 'Happy Gilmore 2'. Pensei, 'Bem, isso seria incrível'. Então está em andamento. Os fãs estão exigindo, caramba!", comentou McDonald. A confirmação da Netflix animou os seguidores do filme original.

Ainda não se conhecem detalhes específicos sobre a trama ou elenco completo que participará nesta nova sequência. No entanto, se sabe que alguns atores do elenco original não retornarão devido aos seus falecimentos, como Carl Weathers, que interpretou Chubbs, e Joe Flaherty, que interpretou o Jeering Fan.

Os fãs de Adam Sandler finalmente terão uma sequência de ‘Um Maluco no Golfe’

“Happy Gilmore” arrecadou quase US$40 milhões em bilheteria em 1996, consolidando Sandler como uma das maiores estrelas de comédia da época. O filme continua sendo um pilar fundamental na carreira de Sandler, e sua sequência é vista como uma aposta segura para a Netflix em meio a incertezas.

Desde 2014, Sandler tem mantido uma parceria comercial com a Netflix, produzindo e estrelando uma série de projetos bem-sucedidos como ‘Mistério no Mediterrâneo’, ‘O Halloween do Hubie’ e ‘Arremessando Alto’. Essa aliança tem permitido que Sandler explore diferentes gêneros e estilos, mantendo sua relevância na indústria do entretenimento.