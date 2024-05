A filha de Eminem se casou e compartilhou uma dança emocionante com o rapper em sua cerimônia

Hailie Jade Scott, filha do famoso rapper Eminem, deu um passo importante em sua vida ao se casar com seu noivo Evan McClintock. A cerimônia aconteceu no fim de semana no Greencrest Manor em Battle Creek, Michigan, e foi um evento íntimo com a presença de familiares e amigos próximos.

ANÚNCIO

Um dos momentos mais marcantes e emocionantes da celebração foi a dança do pai e da filha, onde Eminem e Hailie compartilharam uma dança emocionante na pista de dança. A imagem capturada pelo TMZ mostra Eminem, de 51 anos, dançando com sua filha de 28 anos enquanto os convidados, elegantemente vestidos, observavam dos lados.

A filha do Eminem casa e ele está presente na moda

O rapper usava um smoking clássico, complementado com seus característicos óculos de sol. Hailie, por sua vez, deslumbrou com um vestido branco estilo sereia com um decote em forma de coração e uma bela cauda de tule. O evento não só é um marco na vida de Hailie, mas também mostrou o forte vínculo entre pai e filha.

Eminem, cujo nome real é Marshall Mathers, mencionou Hailie em várias músicas ao longo de sua carreira, sempre destacando seu amor e proteção por ela. Hailie e Evan McClintock se conheceram na Universidade Estadual de Michigan em 2016 e ficaram noivos em fevereiro de 2023.

McClintock, de 27 anos, revelou no podcast de Hailie ‘Just a Little Shady’ como pediu permissão ao famoso rapper para pedi-la em casamento. Segundo McClintock, encontrou o momento certo enquanto estavam no porão da casa durante as férias em família.

Eminem, um pai orgulhoso

O casamento foi uma celebração cheia de amor e alegria. Hailie compartilhou sua felicidade no Instagram, escrevendo: “Acordei como uma esposa esta semana. Não poderíamos ter pedido uma celebração de fim de semana melhor e mais bonita”. Ela agradeceu a todos os familiares e amigos que viajaram para apoiá-los e fazer parte deste novo capítulo em suas vidas como marido e mulher.

Após a cerimônia, os recém-casados partiram em um Cadillac conversível vintage, um final perfeito para o seu dia especial. Hailie e Evan também compartilharam momentos antes do casamento, como a despedida de solteira em Tampa, Flórida, onde Hailie celebrou com suas amigas mais próximas.