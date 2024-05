3 razões pelas quais as pessoas reclamam que ‘Bridgerton’ não tem rigor histórico

Se a série ‘Bridgerton’ for historicamente precisa, os homens não estariam apenas se divertindo em bailes e salões: na verdade, estariam em plena batalha contra as forças de Napoleão durante a era da Regência, liderada pelo rei George IV (tio da futura rainha Victoria) e em vez de um fraque, estariam usando um uniforme vermelho do Exército Britânico.

Estes e outros detalhes são os que são mencionados nas redes sociais ao falar da terceira temporada da série, a qual sempre é acusada de imprecisões em todos os sentidos. Mas essas são as razões pelas quais existem.

Todas as ‘imprecisões’ históricas presentes na terceira temporada de ‘Bridgerton’ e por que existem

O guarda-roupa

O uso de cores (especialmente na família Featherington) e a decisão de usar ou não espartilhos têm sido criticados. Mas Ellen Mirojnick, responsável pelos figurinos, tinha claro desde a primeira temporada - e como uma boa conhecedora de seu ofício - que não precisavam se limitar apenas ao que a época da Regência oferecia, que abrange a primeira década do século XIX.

É por isso que, por exemplo, os Featheringtons usam cores muito mais vivas e extravagantes. Além disso, a silhueta de Portia e suas filhas, assim como seus penteados, refletem uma época que ocorre pelo menos nove décadas depois: o período Eduardiano (do filho da rainha Vitória), com silhuetas inchadas para trás.

E, claro, sendo uma obra de ficção, os personagens precisavam ser destacados: os Bridgerton usam tecidos e cores mais ‘nobres’. E a rainha Charlotte vestiu-se com silhuetas do Antigo Regime (século XVIII) até sua morte.

Nos homens, isso não muda absolutamente nada: a Regência é dominada pelo que na história da moda é chamado de 'A Grande Renúncia Masculina' e é a rejeição ao ostentoso para mudar para o epítome de sobriedade que a Inglaterra como país dominante na Europa oferecia.

A época histórica

Julia Quinn mesma diz que sua obra é uma fantasia. Embora na época em que ‘Bridgerton’ se passa Napoleão já estivesse causando problemas em toda a Europa, isso não significa que a alta sociedade da época não existisse. A prova disso também pode ser encontrada na obra que poderia ser a contraparte mais cínica e satírica da obra de Quinn, escrita justamente no século XIX: ‘A Feira das Vaidades’, de William Makepeace Thackeray.

Nesta obra, onde a protagonista, Becky Sharp, é uma social climber sem escrúpulos, também é refletido todo o luxo com o qual as mulheres se vestiam naquela época, todas as suas vaidades e como se comportava - aí sim - a alta sociedade em Londres. Apenas levemente afetados pela guerra.

E esta fantasia também foi levada ao cinema pela diretora Mira Nair em 2004, com Reese Whiterspoon como protagonista, focando também nas trocas entre a Índia colonial e essa época.

Pessoas racializadas

Isso é o mais debatido, principalmente em tempos em que se fala de 'guerra cultural', a inclusão forçada e o surgimento e fracasso do movimento woke no entretenimento. Porque os defensores da história estão mais do que indignados com a decisão de Shonda Rhimes de colocar nobres negros em uma época em que eram praticamente escravizados e uma base para sustentar sua luta racial.

Isso é o que a historiadora e escritora, Philippa Gregory, autora de ‘A Irmã de Ana Bolena’, criticou, dizendo que dá uma “falsa impressão de harmonia racial”.

“Não me importei com Ana Bolena. Estou mais interessada em Os Bridgertons. Você tem um duque histórico com uma família negra em um momento em que o tráfico de escravos estava ativo na Inglaterra. Estamos nos dando uma falsa impressão do que realmente estava acontecendo”, disse ela no Festival de História de Chalke Valley.

Regé Jean-Page, por sua vez, ficou feliz com a decisão. Mas da série disseram que os personagens fazem parte de uma ficção e não devem ser considerados como parte da história, como aconteceu com Ana Bolena, que foi racializada, ou com Cleópatra da Netflix, personagem pela qual até o Egito, defendendo seu patrimônio histórico, processou a plataforma.

“A historiadora María Elvira Roca disse ao jornal ‘El Independiente’: ‘Chegamos a alguns limites completamente ridículos, como tentar representar o passado de acordo com um desenho da realidade que tenho agora. Isso é falsificar o mundo.’ A favor da série, não é a única que cai nisso e ainda assim, tem sido bem-sucedida.”