Will Smith: “Jada é uma companheira fiel”

Aos 55 anos, Will Smith não deixa de reconhecer o apoio inabalável de sua esposa, Jada Pinkett Smith. Durante uma entrevista com o Entertainment Tonight em 15 de maio, em uma exibição de seu novo filme de ação, ‘Bad Boys: Ride or Die’, o ator expressou o quão sortudo se sente por ter Jada ao seu lado. “É engraçado, eu estava falando sobre isso, sempre tive a sorte de ter alguém incondicional ao meu lado”, disse Smith. “Jada é uma das mais gangsta ride-or-die que já tive”.

Will também mencionou seus amigos de longa data, DJ Jazzy Jeff e Alfonso Ribeiro, como pessoas incondicionais em sua vida. Will e Jada se conheceram em 1994 no set de The Fresh Prince of Bel-Air, quando ela fez teste para ser sua namorada na série. Embora não tenha conseguido o papel, a faísca entre eles acendeu e começaram a sair depois que Will se separou de sua primeira esposa, Sheree Zampino.

Will Smith e Jada Pinkett Smith se conheceram no set de ‘Um maluco no pedaço’

Will e Jada fizeram sua primeira aparição pública juntos em 1995. Eles ficaram noivos em novembro de 1997 e se casaram em 31 de dezembro do mesmo ano em Baltimore, quando Jada estava grávida de três meses de seu filho, Jaden Smith. Desde então, o casal teve dois filhos, Jaden, de 25 anos, e Willow Smith, de 23. Will também tem um filho mais velho, Trey Smith, de 31 anos, com sua ex-esposa.

Nos últimos anos eles estiveram envolvidos em polêmicas Agencias (Agencias)

Em outubro de 2023, Jada surpreendeu ao revelar em uma entrevista que ela e Will estavam separados desde 2016. No entanto, em dezembro, a atriz contou em uma entrevista ao Daily Mail que o incidente de Will no Oscar de 2022 com Chris Rock foi um ponto de virada que fortaleceu seu relacionamento. "Quase não fui ao Oscar naquele ano, mas estou feliz por ter ido", disse Jada.

“Chamo de ‘tapa sagrada’ porque muitas coisas positivas surgiram depois disso. Esse momento crítico foi quando realmente entendi nossa relação. Depois de anos de dúvidas sobre seguir ao lado de Will, essa tapa me fez ver que nunca o deixarei”. Apesar dos altos e baixos, Will e Jada têm demonstrado repetidamente a solidez de seu relacionamento.