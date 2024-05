[Vídeo] Jorge, da dupla com Mateus, pausa show após fã arremessar celular em sua direção: “Nunca mais você vai jogar nada no palco”

Jorge Barcelos, da dupla sertaneja Jorge & Mateus, precisou parar o show que ocorria durante o Lavras Rodeo Festival, realizado em Lavras, Minas Gerais, após um fã arremessar um celular nele.

O objeto não chegou a acertar o artista, mas a apresentação foi foi pausada e Jorge deu um sermão no culpado.

“Nunca mais você vai jogar um celular no palco. Promete para mim? Isso aqui machuca a gente! Imagina eu chegar em casa com um galo na cabeça. Meus filhos vão perguntar: ‘O que foi papai?’. ‘Ah, um rapaz jogou o telefone porque queria uma foto e acabou pegando na minha cabeça’. Faz isso não” disse.

Mesmo após o ocorrido, ele disse que, após a apresentação, posaria para fotos. “No final eu tiro com você”.

Assista:

VÍDEO: Influenciadora é criticada por dançar funk em chá revelação

A influenciadora e bailarina Evellyn Donato e o cantor Ruanzinho estão à espera de um menino. A descoberta do sexo do bebê do casal aconteceu com um chá revelação, publicado nas redes sociais.

Como detalhado pelo site Metropoles, entretanto, o momento está sendo duramente criticado porque Evellyn aparece de short curto dançando funk. No vídeo, Hytalo dubla um funk de Ruanzinho, enquanto a mãe dança, e o pai segura o outro filho do casal, Bryan.

O vídeo já conta com mais de 30 milhões de reproduções no Instagram. A postagem ainda soma quase 30 mil comentários e 2 milhões de curtidas.

“Será que o feto aguentou, depois de tanta tremedeira”, criticou uma pessoa.

“Ridículo, isso pode acabar tendo um sangramento”, comentou uma pessoa.

Apesar dos comentários, muitos apoiaram a forma como ela realizou a festa.

“Parabéns tomara que venha com muita saúde”, escreveu uma pessoa. Confira o vídeo: