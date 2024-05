Vídeo de rapper americano famoso agredindo ex-parceira em um hotel é divulgado

Dez anos depois, um vídeo de uma câmera de segurança veio à tona, revelando o abuso que Cassie Ventura sofreu. A mulher é ex-parceira do produtor musical e rapper Sean ‘Diddy’ Combs.

ANÚNCIO

A gravação confirma a palavra dada por Ventura sobre a ação federal que ela entrou no passado. As imagens permitem observar como o sujeito em questão, usando apenas uma toalha, joga a mulher no chão para começar a dar chutes em seu corpo.

Revelado vídeo de violência de famoso rapper americano contra sua ex-companheira em um hotel Captura de tela

Ela fica no chão enquanto Combs pega uma bolsa e uma mala. Depois, Cassie é arrastada pela blusa para um quarto, antes de se levantar novamente.

Como se a agressão fosse insuficiente, a fúria de Combs é evidente: ele se senta em uma cadeira, pega um objeto da mesa e o joga com força em direção à modelo.

"O vídeo angustiante só confirmou ainda mais o comportamento perturbador e predatório do Sr. Combs. Não há palavras que expressem a coragem e a força que a Sra. Ventura mostrou ao trazer isso à tona", contou o advogado à CNN.

Abusos ocasionais

A denúncia também acusou Combs de ter pago 50.000 dólares ao hotel pelas gravações de segurança daquela noite. Além disso, Cassie Ventura mencionou que a agressão de 2016 fazia parte de uma série de abusos físicos e sexuais recorrentes que ela sofreu durante seu relacionamento com Combs.

O magnata também enfrentou múltiplos processos que o acusam de má conduta sexual e outros crimes. Em abril, as autoridades registraram sua propriedade para coletar evidências de tráfico humano.