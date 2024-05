Viagem de Harry e Meghan à Nigéria ‘irrita’ família real

O casal Meghan Markle e príncipe Harry, mesmo tendo deixado oficialmente suas funções reais em 2020, recentemente fez uma viagem ao estilo real à Nigéria.

ANÚNCIO

Esta visita foi a convite do chefe do Estado-Maior de Defesa da Nigéria, o mais alto oficial militar do país da África Ocidental.

De acordo com o autor e especialista em assuntos reais, Tom Quinn, que falou ao jornal Mirror, essa viagem “confirmou os piores temores” da família do duque de Sussex e deixou o príncipe William e o rei Charles “absolutamente furiosos”.

Recepção na Nigéria

A visita de Harry e Meghan à Nigéria teve todos os elementos de uma viagem oficial da realeza: recepções, visitas a escolas e instituições de caridade, bem como encontros com soldados feridos e deficientes.

Apesar de fontes do Foreign and Commonwealth Office do Reino Unido terem declarado ao Daily Mail que o casal estava “visitando a Nigéria a título privado” e que o governo britânico não estava envolvido na organização ou facilitação das atividades, o evento teve todas as características de uma visita oficial.

A raiva da família real, especialmente de Charles, parece estar ligada à percepção de que o casal continua operando sob a sombra de suas antigas responsabilidades reais, o que pode confundir o público e gerar controvérsias sobre seu atual papel e intenções.

LEIA TAMBÉM: Príncipe Harry e Meghan Markle ampliam trabalho humanitário com novas visitas extraoficiais

ANÚNCIO

Reação da família real

Segundo fontes, a viagem causou um grande desconforto entre os membros da família real britânica. O príncipe William e o rei Charles ficaram particularmente perturbados, com Charles sendo descrito como mais irritado do que nunca.

O especialista Tom Quinn sugere que essa irritação pode ter sido exacerbada pelo fato de Harry e Meghan estarem agindo como representantes reais sem o apoio ou a autorização oficial do Palácio de Buckingham.

Esse episódio levanta questões sobre a relação contínua de Harry e Meghan com a monarquia e como suas ações podem impactar a percepção pública da família real.

Desde que se afastaram de suas funções oficiais, o casal tem seguido um caminho independente, muitas vezes gerando polêmicas e divisões tanto na mídia quanto dentro da própria família real.

Fonte: O Globo