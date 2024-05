Shakira revela que uma banda a rejeitou para gravar um de seus maiores sucessos

A cantora Shakira continua avançando a passos largos em sua carreira, consolidando-se como uma das favoritas do público em todo o mundo, e isso se reflete no sucesso de cada música que ela lança.

No entanto, em 22 de março, ele lançou sua mais recente produção musical 'As Mulheres Já Não Choram', composta por 16 faixas, oito já conhecidas e as inéditas, e durante a promoção do álbum concedeu uma entrevista a Gali do 'La Música Podcast', na qual abordou diversos temas.

E um deles foi que ela é uma das pioneiras em colaborações, pois se atreveu em um momento em que eram poucas, então os artistas apresentavam suas músicas sozinhos e revelou que a música promocional do álbum 'Fijación Oral vol. 1', lançado em 2005, era com uma banda e não necessariamente com o cantor que a gravou.

É importante lembrar que 'La Tortura' conta a história de uma mulher que foi torturada emocionalmente por seu parceiro infiel até que ele finalmente a abandona por outra mulher, chegando a implorar por perdão, mas Shakira o humilha e diz que ela não vai derramar uma única lágrima por ele.

O vídeo resultou naquela época em uma onda de reações ao ver a química que a colombiana e o espanhol mostraram, que seria um ponto de união entre eles, levando-os a repetir a dupla com 'Te Lo Agradezco, Pero No' do álbum 'El Tren De Los Momentos' de Alejandro Sanz, lançado no ano seguinte.

Não é segredo para ninguém que a mistura entre Shakira e Alejandro Sanz ultrapassou a tela e os ouvidos, pois naquela época muitos afirmaram que ambos estavam em um relacionamento, mas a colombiana estava com o argentino Antonio de La Rúa.

No seu concerto da turnê ‘Fijación Oral’, em 9 de dezembro de 2006 em Miami, nos Estados Unidos da América, a colombiana surpreendeu o público ao trazer um convidado para interpretar a música em que colaboraram e disse: “Há pessoas que chegam às nossas vidas e a mudam para sempre, eu chamo a esses presentes cósmicos, eu chamo a esses amigos queridos”.