Sem trabalho na Globo, Ivete Sangalo abandona vida de apresentadora

Ivete Sangalo pode deixar carreira como apresentadora no passado e não renovar seu contrato com a Globo

Após apresentar quatro temporadas do The Masked Singer e duas do Pipoca, Ivete Sangalo pode não renovar o seu contrato com a TV Globo.

Segundo informações do jornalista Matheus Baldi, do site Glow News, Ivete Sangalo está de saída da TV Globo e pode abandonar a carreira como apresentadora, pelo menos, por enquanto.

O jornalista destaca que a cantora baiana já afirmou a pessoas próximas e amigos que ela não quer mais buscar a carreira de apresentadora na televisão.

Com Ivete Sangalo, The Masked Singer Brasil já não agrada o público da Globo (Divulgação/Globo)

Outra questão que envolve a decisão de romper com a Globo nos próximos meses é que Ivete deseja colocar sua carreira musical nos trilhos. Afinal, nem tudo foi um sucesso para Veveta.

Além disso, não há projetos em andamento para Ivete Sangalo na Globo. Depois do fracasso de audiência do Pipoca, aos domingos, e o cansaço do The Masked Singer Brasil, a emissora também está com o sentimento de rompimento.

Os planos de Ivete Sangalo fora da Globo

Sem as gravações do The Masked Singer Brasil e do Pipoca da Ivete, a cantora pretende seguir com seus shows e a carreira musical.

Além disso, Ivete passará mais tempo com a família, algo primordial para ela, que também já foi jurada do The Voice Brasil.

Incertezas nos bastidores da TV Globo

A saída de Ivete Sangalo da Globo também deixa um outro problema no ar: Quem vai apresentar o The Masked Singer?

Pipoca da Ivete fracassou na audiência e não deve continuar na programação da Globo (Divulgação/Globo)

Na verdade, não há nenhuma confirmação sobre o futuro do talent show na Globo, que teme um cansaço generalizado da atração e pode tirá-la do ar em 2025.

Porém, Ivete é vista com bons olhos pela direção da Globo e não pretende romper de vez. Caso a cantora baiana deixe mesmo o elenco do canal, Veveta sai pela porta da frente e ainda com passe livre nos programas e nas futuras negociações que possam acontecer.