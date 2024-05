Sem saltos altos e sem maquiagem: o visual mais natural de Meghan Markle que deixou as redes sociais de boca aberta

Durante muitos anos, Meghan Markle tem sido objeto de diferentes debates desde que deixou sua vida de atriz para se tornar esposa do príncipe Harry. Desta vez, a controversa norte-americana surpreendeu milhares de pessoas ao ser vista fazendo compras com uma amiga em uma loja de roupas exclusiva na Califórnia, com um visual muito simples, sem saltos e sem uma gota de maquiagem.

Meghan Markle exibiu seu visual mais natural: sem um pingo de maquiagem

A Duquesa de Sussex se despojou de todo o glamour com o qual normalmente se veste diariamente e que transborda em todas as suas aparições públicas, com roupas imponentes de marcas de designer aclamadas, e relaxou para desfrutar de um dia ensolarado enquanto fazia terapia de compras, conforme relatado pelo site Notife.

Meghan Markle se despediu dos saltos altos aos quais costuma acostumar seus milhares de seguidores em cada aparição e preferiu um dia cheio de tranquilidade para ir buscar peças que costuma incluir em seu guarda-roupa.

A duquesa de Sussex foi vista com um estilo muito simples.

No entanto, o que mais chamou a atenção de todos foi o seu traje ‘simples’, com o qual raramente costuma sair para seus compromissos. Escolheu um macacão sem alças, da marca Malia Mills, avaliado em pouco mais de 500 dólares.

Apesar de ter vestido uma roupa casual, a esposa de Harry parecia muito elegante em seu traje que ia até o meio da perna e com bolsos que formavam um amplo drapeado que chegava à altura de seus quadris.

Além disso, o conforto foi proporcionado por um par de sandálias completamente planas da marca Emme Parsons, um chapéu de aba larga, com o qual se protegeu do sol e dos olhares curiosos.