Roque no hospital: Qual o estado de saúde do assistente de Silvio Santos

Roque, ex-assistente de Silvio Santos, segue internado, após os médicos detectarem um sangramento intracraniano na parte frontal da cabeça. O famoso foi hospitalizado, no sábado (18), após passar mal durante um almoço em família.

ANÚNCIO

Segundo a equipe médica do Hospital Santa Elisa, em Jundiaí, no interior de São Paulo, o quadro clínico do animador e diretor de auditório do SBT é estável.

Segundo Janilda Nogueira, mulher de Roque, o assistente de Silvio Santos passou por diversos exames e também pelo raio-x, mas a primeira noite no hospital foi tranquila.

Roque trabalhou 50 anos no SBT e teve momentos marcantes ao lado de Silvio Santos (Reprodução/SBT)

Esta é a segunda vez que Roque vai parar no hospital devido a problemas na região da cabeça. Em 2017, o ex-contratado do SBT chegou a implantar uma válvula na cabeça para o tratamento de hidrocefalia.

Em outubro de 2023, Roque também foi internado. Na época, a esposa usou as redes sociais para dar a notícia aos fãs e pediu orações pela saúde do assistente de palco de SIlvio Santos.

“Maria passa na frente. Proteja o Roque e faça com que os exames dele estejam normal”, escreveu ela.

Além disso, no começo de 2024, Roque sofreu uma queda no condomínio em que mora com a família e lesionou o braço.

ANÚNCIO

Tony Ramos passou por uma nova cirurgia no cérebro

Alguns hematomas intracranianos colocaram Tony Ramos de volta no centro cirúrgico do Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro. Segundo o último boletim médico, o ator veterano, de 75 anos, “encontra-se bem, acordado e respirando sem o auxílio de aparelhos”.

Tony Ramos foi submetido a uma nova cirurgia no domingo, após o surgimento de novos hematomas intracranianos (Reprodução/Globo)

A cirurgia na cabeça, feita neste domingo (19), foi necessária após Tony Ramos apresentar distúrbios de coagulação, responsáveis por formar os novos acúmulos de sangue na região do corpo, segundo nota enviada pela assessoria de imprensa do hospital.

No sábado (18), o ator da Globo tinha deixado a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e tinha sido encaminhado para um leito de semi-intensiva. Antes disso, Tony passou por uma primeira cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro, que teria sido considerada um sucesso pela equipe médica.