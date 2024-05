Rock in Rio: Pré-venda de ingressos começa hoje!

Hoje, dia 20 de maio, terá início a venda dos ingressos para a edição comemorativa de 40 anos do Rock in Rio. Com todas as atrações reveladas, é esperado que a pré-venda tenha início às 12 horas desta segunda-feira. Neste primeiro momento, clientes com cartões de crédito Itaú, Credicard e Iti, poderão adquirir os ingressos para o festival. A expectativa é de que a abertura das vendas gerais também aconteça nesta semana, conforme informa O Globo.

ANÚNCIO

A edição deste ano contou com diversas novidades para o público incluindo a redução de participação de bandas clássicas do Rock e Metal, a reedição do ‘Dia Delas’ e a inclusão de uma data especial para celebrar os grandes nomes da música brasileira.

A abertura será no dia 13 de setembro com Travis Scott como uma das maiores atrações da noite. No dia seguinte, é a vez de Imagine Dragons, Onerepublic subirem ao palco na mesma data em que Lulu Santos e NX Zero se apesentam no festival. No dia 15, é a vez do rock com direito a shows de Evanescence e Avenged Sevenfold.

Já na segunda semana de Rock in Rio, teremos a apresentação de Ed Sheeran na noite do dia 19 de setembro. O dia 20 será o tradicional ‘Dia Delas’, que contará somente com atrações femininas no palco e terá a cantora Katy Perry como headliner. No dia 21 será celebrado o “Dia Brasil”, com atrações musicais brasileiras que marcaram época nos mais variados estilos musicais. Fechando a edição, Shawn Mendes, Akon, Ne-Yo e Mariah Carey se apresentam no dia 22 de setembro.

E os ingressos?

A primeira leva de ingressos para o Rock in Rio foi comercializada ainda em 2023. O Rock in Rio Card esgotou pouco tempo após a abertura das vendas e dá direito ao comprador escolher um dia do festival para curtir os shows. Vale lembrar que a garantia de escolher o dia de preferência vale apenas para quem fizer a opção de escolha até o dia 21 de maio, depois dessa data as escolhas ficam condicionadas à disponibilidade dos ingressos.

Além da pré-venda, realizada hoje (20), e a escolha das datas para os compradores do Rock in Rio Card, o público geral poderá adquirir seus ingressos pelo site da Ticketmaster no dia 23 de maio, às 19 horas.

As entradas para o festival vão de R$397,50 (meia- entrada) a R$795 (inteira) e podem ser parceladas em até seis vezes sem juros. Para clientes Itaú, Cerdicard ou Iti, o valor da entrada inteira tem 15% de desconto e o parcelamento pode ser realizado em 8 vezes sem juros.