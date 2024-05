Revelado o salário que a princesa Leonor receberia por ser princesa e quando ela poderá recebê-lo

Carlos Alvarez / Co / Getty Images

Dias atrás, a casa real da Espanha tornou público seu relatório de despesas e orçamento para o ano de 2023, no qual consta a alocação recebida pelos reis Felipe VI e Letizia, juntamente com a rainha emérita Sofia. No entanto, chama a atenção o fato de que neste relatório não consta um salário para Leonor de Bourbon.

Qual seria o salário de Leonor por ser a princesa herdeira ao trono espanhol?

Trata-se de um detalhe que não passou despercebido desde que a princesa Leonor completou a maioridade no ano passado, pois a partir desse momento muitos começaram a questionar se ela estava recebendo um salário adequado ao seu cargo como herdeira do trono espanhol.

Rainha Letizia e Princesa Leonor Getty Images (Getty Images)

Primeiramente, deve ser esclarecido que, até o momento, Leonor não possui um salário oficial, apesar de ter se tornado oficialmente a herdeira do trono da Espanha, e não se espera que receba uma verba orçamentária a curto prazo. Isso se deve, principalmente, ao fato de que ela ainda não tem uma agenda oficial em tempo integral, então até que esse momento ocorra, ela continuará sem uma atribuição, conforme revelado pelo site Vanidades.

Por esse motivo, são os pais que se encarregam de cobrir todas as despesas pessoais e de estudos, assim como as de sua irmã, a infanta Sofia, de acordo com as informações divulgadas pela imprensa especializada.

Princesa Leonor Getty Images (Paolo Blocco/Getty Images)

Da mesma forma, também não se sabe com certeza qual seria o valor que a princesa de Astúrias receberia nem a partir de quando poderia usar tal atribuição. No entanto, com base nos antecedentes e dados oficiais da monarquia espanhola, poderia-se estimar uma data e um valor.

De acordo com especulações, a princesa de Astúrias poderia receber uma porcentagem do salário de seu pai, o rei Felipe VI

Quanto ao valor, de acordo com os dados estimados pela própria casa real, quando Felipe ainda não havia ascendido ao trono, ele recebia 50% do salário que o então rei Juan Carlos recebia. Portanto, seguindo a mesma lógica, a princesa receberia metade do que é atualmente atribuído a seu pai, aproximadamente 135 mil euros.