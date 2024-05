Qual foi o motivo por trás da recusa de Shakira em continuar nas telenovelas?

Para muitos, a colombiana Shakira nunca participou de novelas, e as evidências mostram que houve um momento em sua vida em que se destacou como atriz. Embora a história não tenha sido muito bem recebida.

A compositora nascida em Barranquilla teve uma breve incursão no mundo das telenovelas. Participou de uma produção chamada "El Oasis", que foi ao ar na Colômbia entre 1993 e 1994, quando ela tinha apenas 17 anos. Na história, Shakira interpretou Luisa María, a herdeira de um fazendeiro que se apaixona pelo principal inimigo de sua família. Embora a trama incluísse músicas que a famosa cantava em diferentes momentos da ação dramática, não teve números excepcionais em termos de audiência. No entanto, o curioso é o que aconteceu após o término da transmissão da novela.

O que aconteceu?

Segundo rumores, a ex de Gerard Piqué adquiriu os direitos da história com o objetivo de evitar sua reaparição na programação. Apesar do fracasso da novela, sua carreira musical não sofreu nenhum impacto negativo. Após a transmissão do drama, a cantora lançou seu álbum de sucesso "Pies descalzos", que representou seu sucesso a nível mundial. Parece que Shakira tentou evitar que sua participação na tela tivesse um impacto negativo em sua carreira musical e sua reputação pública.

Embora Shakira tenha brevemente experimentado atuar em dramas, optou por deixar isso de lado e focar em sua bem-sucedida carreira como cantora e compositora. Mesmo as estrelas mais conhecidas às vezes tomam decisões estratégicas para proteger sua trajetória artística, levando-a a ser drástica com o objetivo de evitar sua reaparição na programação. Por enquanto, a artista está prestes a retomar suas apresentações pelo mundo com a turnê 'Las mujeres ya no lloran World Tour'.