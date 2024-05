‘Polin’ no Brasil: protagonistas de Bridgerton provam caipirinha em dia de turismo no Rio de Janeiro

A terceira temporada de Bridgerton já está na Netflix e levando os fãs da série à loucura! Diferente da sequência dos romances apresentados nos livros, a temporada conta a história de Colin Bridgerton e Penélope Featherington, interpretados por Luke Newton e Nicola Coughlan. Recentemente, conforme a Quem, a dupla desembarcou no Brasil para seguir com a agenda de divulgação da nova temporada da série.

Segundo a publicação, Nicola e Luke estão no Rio de Janeiro e aproveitaram o domingo para turistar pela cidade. Além de conhecer diversos pontos turísticos, os atores também aproveitaram para experimentar algumas iguarias brasileiras, com destaque para a caipirinha que conquistou os dois.

Entre os pontos turísticos visitados pelos atores, está a Praia de Copacabana e o famoso boteco da zona sul, Galeto Sat’s. No local, os dois experimentaram alguns quitutes, bebidas e posaram para fotos.

A terceira temporada de Bridgerton veio com tudo!

Nicola e Luke estão no Brasil para divulgar a terceira temporada da série Bridgerton. Na série, os dois vivem os personagens Penélope e Colin, que desenvolvem um romance a partir de uma amizade de anos.

Diferente do esperado, a terceira temporada não contará a história de Benedict, o segundo irmão mais velho, mas sim a do casal ‘Polin’, e os quatro primeiros episódios já deixaram os fãs completamente loucos.

Dividida em duas etapas, a primeira parte da terceira temporada já está disponível na Netflix. Nos quatro episódios é possível acompanhar o triângulo amoroso no qual os personagens estão envolvidos e também um pouco mais sobre a história de amor de outra das irmãs Bridgerton. No entanto, o desfecho da história do casal ‘Polin’ deve acontecer somente nos últimos quatro episódios, visto que Colin ainda não descobriu um segredo que Penélope guarda a todo custo e que pode colocar tudo a perder.