O Festival de Cinema de Cannes presta homenagem a Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola chegou à Croisette no meio de críticas, controvérsias e um cenário financeiro incerto, mas saiu aclamado de um Festival onde no passado ganhou a Palma de Ouro duas vezes. Pouco ou nada os outros diretores presentes no festival francês poderão fazer para gerar a mesma expectativa que Coppola criou.

"Chame de Francis", ele nos diz com aquela voz rouca tão querida quanto peculiar. Se alguma vez se importou com as críticas, os medos dos estúdios e o dinheiro, para o diretor de 'O Poderoso Chefão', o que os outros pensam não importa absolutamente. "Não me importo com dinheiro, me importo com os amigos. Todo mundo deveria se importar mais com os amigos do que com o dinheiro". Suas palavras coincidem com a mensagem implícita de seu filme: a esperança.

"O que me assusta é ver como a indústria cinematográfica se tornou um vai e vem de pessoas contratadas para cumprir as obrigações de suas dívidas. Seu trabalho deixou de ser fazer grandes filmes, agora eles têm que pagar suas dívidas". O filme foi financiado inteiramente, 120 milhões de dólares, do bolso do diretor que vendeu uma vinha para poder realizá-lo. "Tive a sorte de investir 20 milhões em 2008 em umas vinhas que geraram o financiamento para meu filme".

Ladeado por familiares e atores durante a conferência de imprensa, Coppola permitiu aos atores entrar em seus sonhos, em sua mente, para interpretar sua 'Megalópolis': Aubrey Plaza, Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, Laurence Fishburne, Jon Voight, Talia Shire e Roman Coppola declararam sua admiração pelo autor. Na verdade, Driver, Plaza, Esposito, o narrador Laurence Fishburne e Nathalie Emmanuel sugeriram que o processo criativo imitava o que Plaza chamou de natureza "onírica" do roteiro.

"Às vezes foi um desafio caminhar em direção ao meu personagem, porque estava tentando vê-la da maneira como Francis tinha imaginado, e houve uma jornada para isso", disse Emmanuel, comparando a experiência com a de um músico. Adam Driver descreveu-o como o diretor mais generoso e Fishburne assegurou que Coppola "pode parar o tempo da mesma forma que o personagem no filme". Driver, que dirige o filme como César Catilina, um gênio que tenta construir uma cidade utópica, desempenhou um papel crucial no processo de edição.

Coppola disse que seu protagonista teve muita influência na edição do filme, enquanto Driver disse que fazer o filme “parecia um teatro experimental, o que o fez sentir-se rebelde e emocionado”. Driver acrescentou que não acreditava que “veríamos algo tão imaginativo nessa escala novamente”. Eu acho que é um filme único... Eu acho que ele se enriquecerá cada vez mais historicamente”.

Este drama alegórico, repleto de referencias a Safo, ao imperio romano e Hamlet, tem dificuldades para ser distribuído porque “simplesmente não há maneira de posicionar este filme”, disse um distribuidor ao The Hollywood Reporter. Coppola admitiu em entrevista coletiva que estava preparado para essa reação e que não se deixava intimidar: “Eu sabia que o filme não era como outros filmes que foram lançados. Foi assim que senti que o filme deveria ser, e como estava pagando por ele, achei que tinha o direito de fazê-lo do meu jeito”.

Esposito, que interpreta o prefeito de Nova Roma no filme, apontou que durante as filmagens, muitas vezes não sabia "o que ia acontecer" ou para onde Coppola estava indo com o projeto. Mas ao ver o filme pela primeira vez em Cannes, "entendi: eu não deveria saber de nada, eu não deveria saber de nada e nem o Francis". Dirigindo-se a Coppola, ele disse: "Tenho esperança para o nosso mundo graças a você".

O filme tem um forte pano de fundo político, com Shia Labeouf (que não compareceu à conferência de imprensa), interpretando o filho de uma família rica que acaba se tornando uma figura ao estilo de Donald Trump. Coppola vê paralelos entre a América moderna e a queda de Roma. Após a expectativa e a ansiedade da estreia, o diretor reconhece sentir-se "aliviado e feliz" porque, após várias décadas sonhando em levar este projeto para a tela grande, finalmente havia conseguido: "Houve dias em que pensei em desistir, mas depois tinha outros em que me lembrava que não devia abandoná-lo".

Quanto ao tom político do filme, o diretor explicou: "Atualmente há uma tendência de votar na extrema-direita, que é uma tradição fascista. Apenas espero que nos lembremos dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Mesmo durante as filmagens, tivemos opiniões diferentes porque John Voight não pensa politicamente como eu. Mas é preciso ter a liberdade de poder expressar sua opinião como quiser".

Aos 85 anos, Coppola finalmente realiza um sonho e deixa para trás todos os medos que possa ter tido em sua carreira. “Meus filhos, sem exceção, têm carreiras maravilhosas. Eles não têm uma fortuna, mas estão bem. Não importa, o dinheiro não importa. É preciso ter amigos, um amigo não te decepciona, o dinheiro evapora. Há muitos artistas que, quando morrem, se arrependem porque pensam: Por que não fiz isso, por que não fiz aquilo... quando eu morrer, poderei dizer: eu fiz isso, eu vi minha filha ganhar um Oscar, fui capaz de fazer cada filme que quis”.