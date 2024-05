O detalhe curioso na cena entre Penélope e Colin em Bridgerton 3 que incomodou os fãs

Desde sua estreia na Netflix, ‘Bridgerton’ tem cativado audiências em todo o mundo com sua mistura de romance, intriga e extravagância do século XIX. Baseada nos aclamados romances de Julia Quinn, a adaptação levou o gênero do romance de época a novas alturas, atraindo tanto fãs fervorosos do gênero quanto novos espectadores.

Escândalos, segredos e paixões proibidas se entrelaçam em um turbilhão de emoções e a cada temporada nos surpreendem a cada episódio. No entanto, os fãs não estavam nada satisfeitos com as decisões que a produção estava tomando, pois na terceira temporada optaram por pular o livro 'An Offer From a Gentleman' para contar a história de Penelope Featherington e Colin Bridgerton em 'Romancing Mister Bridgerton'.

Embora a história de Penélope também seja muito querida, os fãs queriam que tudo seguisse a ordem original. Isso levou muitos a duvidarem da atriz que interpretaria a protagonista, apontando-a por sua aparência física devido às cenas íntimas em que estaria envolvida.

Bridgerton 3 A primeira parte da terceira temporada já está disponível (Netflix)

Sobre o que se trata a temporada 3? Esta temporada se concentra em Penelope, a eterna e inadvertida solteira, e Colin, o encantador e aventureiro irmão Bridgerton, que descobrem que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados.

Conforme a trama se desenrola, mergulhamos nas complexidades do desejo e da lealdade em uma sociedade regida pelas aparências e expectativas.

A história segue Colin enquanto ele retorna a Londres após uma longa viagem ao exterior. À medida que Colin e Penélope passam mais tempo juntos, começam a perceber que seu relacionamento é mais profundo do que imaginavam. No entanto, ambos guardam segredos que poderiam mudar tudo. Enquanto Colin lida com sua crescente atração por Penélope, ela enfrenta suas próprias inseguranças e medos sobre seu futuro.

O detalhe na cena de paixão que está causando burburinho

Cena da terceira temporada de ‘Bridgerton’ (Netflix © 2024)

Todos já sabiam que nesta história haveria uma cena de paixão em uma carruagem muito quente. No entanto, a proposta de Shonda Rhymes foi muito diferente da que Julia Quinn apresentou.

"A cena da carruagem de Colin e Penélope é tão fundamental para o relacionamento romântico deles quanto foi a cena das abelhas para Kate e Anthony na segunda temporada de Bridgerton", explicou a showrunner.

Como é diferente a cena da carruagem nos livros de Bridgerton em comparação com a série?

A chave está na identidade secreta de Penélope como Lady Whistledown. Na série, decidiu-se que Eloise não compartilharia esse segredo, então Colin nunca chega a descobrir, prometendo se vingar se um dia descobrir sua identidade. No livro, no entanto, Colin descobre a verdade pouco antes de seu noivado, desencadeando uma série de complicações em sua história de amor.

Este facto altera significativamente a cena da carruagem de Penélope e Colin, mudando efetivamente a sua relação à medida que passam de amigos a amantes. Enquanto alguns fãs apontaram que isso fez com que tudo parecesse mais superficial ou sem profundidade (pois no livro tudo é mais complicado), outros disseram que se tornou mais desconfortável, já que falta contexto, uma vez que no romance, esta cena ocorre aproximadamente a meio da história, quando Colin está cada vez mais atraído por Penelope. É então que a vê a entrar num carruagem e a segue para confrontá-la e descobrir a sua identidade.

Embora esteja cheio de raiva por dentro por tudo o que ela escreveu e pela ideia de não conhecê-la tão bem quanto pensava, ele a faz subir em sua carruagem para levá-la de volta para casa. Eles têm uma discussão enorme sobre o perigo que ela enfrentaria se a sociedade descobrisse seu segredo e o resto do que acontece dentro, é história. Vale ressaltar que na série tudo acontece ao ritmo de uma versão de ‘Give Me Everything’, de Pitbull, Ne-Yo, Afrojack e Nayer.