Netflix: filme muito picante com ator de ‘365 Dias’

Dentro das propostas subidas de tom que estão em a plataforma Netflix, há uma que está causando sensação. Trata-se de ‘Desejo Proibido’, o filme erótico que manterá os espectadores sentados no sofá.

O filme de origem polaca trata da vida de uma mulher bem-sucedida que se apaixona por um homem 15 anos mais jovem e enfrenta tensões e luxúria enquanto lida com um caso crucial em sua vida.

O que ele não sabe é que este galã a seduz para influenciar um caso judicial, e o conflito aumenta quando ele percebe que ela é a mãe de sua amiga e ex-parceira com quem ainda mantém relações.

O filme é dirigido por Tomasz Mandes, tem uma duração de 120 minutos, onde os espectadores poderão ver cenas de alta voltagem, por isso não é adequado para menores.

As críticas não são boas

De acordo com a sinopse da Netflix, ‘Desejo Proibido’ conta a história de Maks, um galã italiano que inesperadamente se envolve com Olga, uma juíza polonesa viúva, muito respeitada e que é 15 anos mais velha do que ele.

No entanto, a família de Olga logo a apontará, assim como seu círculo mais próximo, por se atrever a viver essa aventura com um homem que, além disso, também mantém um relacionamento com sua filha.

De acordo com a crítica, apesar de Simone Sussina, conhecido por seu papel na franquia ‘365 dias’, trazer seu carisma e presença para o filme, não consegue salvá-lo de sua falta de substância.

A diferença de idade entre os protagonistas, que poderia ter sido uma fonte de conflito interessante, se torna um clichê sem profundidade.

‘Desejo Proibido’ parece aderir fielmente à fórmula que catapultou à fama a saga ‘365 dias’, sem trazer nenhum elemento novo ao gênero erótico, conforme resenhado pelo portal Escribiendo Cine.

Apesar de sua aparência sugestiva, o filme fica para trás em termos de desenvolvimento de personagens e enredo, o que o coloca em uma posição inferior em comparação com as obras mais destacadas do gênero, que conseguem combinar sensualidade com uma narrativa profunda e envolvente de forma mais eficaz.