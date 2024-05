Netflix: a minissérie que é brutalmente impactante

A plataforma Netflix oferece neste fim de semana uma minissérie sueca que promete mantê-lo no sofá com sua história emocionante. Trata-se de ‘Em suas mãos’, uma proposta dramática e ideal para os amantes do gênero de crimes.

‘Em suas mãos’ é dirigido e escrito por Anna Zackrisson. O drama explora o impacto da violência nas comunidades e as repercussões de rotular as crianças como monstros através da trágica história de dois adolescentes recrutados por uma gangue criminosa.”

O roteiro foi escrito por Amanda Högberg e Alex Haridi e é baseado no romance de Malin Persson Giolito. Conta com um elenco composto por Yasir Hassan, Olle Strand, Yusra Warsama, Ane Dahl Torp, Henrik Norlén, Ardalan Esmaili, Mahmut Suvakci, Solomon Njie e Abdirahman Mohamed.

Dois adolescentes e a violência

‘Em suas mãos’ segue os adolescentes Billy e Dogge, que enfrentam juntos um mundo violento onde são jovens demais para se defenderem.

"A neve cai suavemente sobre um parque infantil desolado. Um garoto de catorze anos está deitado de bruços na frente de um balanço enquanto sua vida escorre da ferida aberta em sua cabeça. Atrás dele está seu melhor amigo, com uma pistola em sua mão trêmula. Quando os garotos cometem crimes horríveis, quem assume a responsabilidade? E o que nos tornamos quando permitimos ver as crianças como monstros?", retrata a sinopse da Netflix.

No centro desta história comovente estão as crianças perdidas: aquelas que não conseguimos alcançar antes de caírem no crime, seja por negligência, pobreza ou alienação social.

As mães solteiras, o dono da mercearia da praça da cidade, o policial local: ninguém fica ileso em uma sociedade onde a escalada da violência está tomando conta das comunidades marginais em dificuldades.

O trailer destaca que o policial local interroga Dogge para descobrir o que aconteceu com seu melhor amigo, mas o adolescente usa sua idade para evitar as perguntas e recuperar sua liberdade. Enquanto isso, a mãe da vítima reclama com o oficial por não conseguir proteger seu filho.