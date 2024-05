Na data em que celebraria 12 anos de casada, Gracyanne Barbosa faz desabafo

Gracyanne Barbosa abre o jogo sobre ménage com Adriano Imperador

O último sábado, dia 18 de maio, seria uma data de celebração para Gracyanne Barbosa e Belo, o ex-casal completaria 12 anos de casamento caso continuassem juntos. Conforme publicado pela CNN Brasil, a data em questão despertou uma série de sentimentos na influenciadora

ANÚNCIO

Segundo a publicação, Gracy decidiu abrir uma caixinha de perguntas para os seguidores interagirem e foi surpreendida com um questionamento sobre a data em que completaria 12 anos de casada com Belo. Na pergunta, ela foi questionada sobre como estava se sentindo naquele dia, visto que celebraria mais um ano de união com o pagodeiro.

Apesar de ser um tema delicado, Gracyanne não fugiu e respondeu à pergunta sem rodeios: “Há 12 anos estávamos vivendo um momento único, incrível, lindo e inesquecível. Um verdadeiro sonho. Passei o dia todo pensando nisso, recebi algumas mensagens de pessoas próximas, que estiveram conosco neste dia especial e acompanharam tudo. Um misto de pensamentos e sentimentos, não consigo nem expressar com palavras. Um dia feliz, se tornou um dia difícil”.

Além da resposta, o stories publicado por Gracyanne também contava com uma música de Belo como plano de fundo.

Separação conturbada

O relacionamento entre Gracyanne Barbosa e Belo chegou ao fim. A notícia foi divulgada pelo ex-casal no último mês de abril, mas segundo eles a decisão era anterior a data. Na época da divulgação do término, os dois se viram envoltos em uma série de polêmicas visto que um suposto caso extraconjugal de Gracyanne teria sido revelado.

A musa fitness se envolveu com o personal trainer Gilson de Oliveira enquanto sua separação de Belo ainda não era pública. Desta forma, muitos afirmaram que ela teve um suposto caso extraconjugal.

Semanas depois, foi a vez de Belo ter um romance revelado. Segundo informações o pagodeiro estaria em um relacionamento de 4 meses com a modelo Ray Figliuzzi. O caso entre os dois teria começado dias antes do cruzeiro da cantora Ludmilla, no qual Belo foi uma das atrações e deixou “escapar” para o público que estava solteiro.