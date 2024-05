Meghan Markle e o detalhe que a une a Amber Heard que causa desprezo

Ambas não estão no seu melhor momento como celebridades

Embora Meghan Markle e Johnny Depp não sejam amigos, suas vidas têm algumas semelhanças, pois a ex-duquesa de Sussex não apenas se afastou da realeza, mas também do mundo da atuação, enquanto a ex de Johnny Depp tem dado um tempo na atuação após perder o processo contra seu ex-marido.

Além dessa coincidência em suas vidas, agora ambas enfrentaram uma difícil situação que as une inesperadamente e indignou muitas pessoas nas redes sociais, aumentando ainda mais as críticas que as celebridades enfrentam diariamente.

Meghan Markle junta-se a Amber Heard em 2024

O mundo de Hollywood é bastante amplo, por isso, a cada ano os melhores famosos são exaltados, mas também os piores e mais odiados, com uma lista encarregada de enumerar aqueles que receberam mais críticas e rejeição.

Em 2024, a lista foi divulgada e foi encabeçada por Meghan Markle, seguida por Amber Heard e, embora haja pelo menos 20 celebridades listadas, a ex-duquesa e a atriz foram as mais criticadas.

Ambas se posicionaram como as mais odiadas de 2024, embora também tenham liderado nos últimos anos diante das polêmicas que enfrentaram. De um lado temos Meghan, acusada de ser a responsável por fazer o príncipe Harry abandonar a família real, e do outro temos Heard, que saiu mal na foto em 2022 ao expor provas falsas sobre o abuso pelo qual acusou Depp.

Foi em 2020 quando Meghan e Harry decidiram renunciar aos seus títulos reais para se mudar para os Estados Unidos e desde então têm lançado vários segredos e críticas à coroa britânica, situação que tem causado indignação nas redes sociais.

Da mesma forma, Amber teve que se mudar para a Espanha e até mesmo viver com um novo nome para tentar deixar seu passado para trás, especialmente seu relacionamento com o protagonista de 'Piratas do Caribe'.

Outros famosos que estão incluídos nesta lista dos mais odiados são: Ellen DeGeneres, príncipe Harry, Oprah Winfrey, Bill Cosby, Jada Pinkett Smith, Sean Peines, Santiago Carlos, Jake Paul, Kim Kardashian, Kris Jenner, Kanye West, Tekashi 6ix9ine, Logan Paul, Kylie Jenner, James Corden, Hilaria Tomás e Mark Zuckerberg.