Kate Middleton chama a sua filha Charlotte por um outro nome, confira qual

Todos reconhecem a família real britânica por seus quase infinitos títulos e últimas polêmicas, mas a portas fechadas as coisas são sempre muito menos formais. Assim como milhares de pessoas ao redor do mundo, Kate Middleton, William, Harry ou Camila têm vários apelidos que lhes foram dados ao longo dos anos. Alguns desses apelidos são usados apenas entre eles, com seus amigos mais próximos e queridos, outros podem ser incrivelmente especiais e outros mais incomuns.

O incrível e incomum apelido que Kate Middleton usa para se referir à sua filha, a princesa Charlotte.

E embora os seguidores da coroa britânica possam pensar que os mais novos não têm seus próprios apelidos, a verdade é que estão enganados. Na verdade, a imprensa do Reino Unido acabou de compartilhar como Kate e William se referem à princesa Charlotte, que apesar de sua pouca idade, já tem um apelido.

Durante uma visita ao estádio Windsor Park na Irlanda do Norte em 2019, a influenciadora Laura-Ann Barr comentou que a princesa de Gales se referiu à sua filha como "Lottie" em vez de Charlotte durante a conversa. Além disso, o The Mirror detalha que os amigos da escola da pequena princesa também a chamam assim, mas acrescentam "de Gales" como uma clara referência aos títulos que o rei Charles concedeu a seus pais quando a rainha Elizabeth II faleceu.

"Lottie" e "Mignonette": os apelidos da princesa Charlotte

Segundo o site Lecturas, a realidade é que não é o único apelido familiar para Charlotte. Seus pais também se referem a ela como a “princesa guerreira”, por sua grande personalidade “lutadora”, como detalhou a correspondente real da ‘Vanity Fair’ Katie Nichol.

No meio citado, também revelam que fontes próximas à casa real asseguram que o príncipe William também usa o nome “mignonette”, uma palavra carinhosa de origem francesa para se referir à sua filha pequena e que a tradução seria bonita, pequena, doce e delicada.