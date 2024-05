Ivete Sangalo participa de evento de marketing e fala sobre o cancelamento da turnê

A notícia sobre o cancelamento da turnê “A Festa” de Ivete Sangalo pegou todos de surpresa na última semana. Após publicar uma nota oficial em suas redes sociais revelando os motivos do cancelamento, Ivete ainda fez questão de conversar com os seguidores e entrar em detalhes sobre os motivos que a levaram a tomar essa difícil decisão. No entanto, segundo a CNN Brasil, ela também abriu o coração ao falar novamente sobre o tema durante sua participação no Marketing Network Brasil.

O evento, que aconteceu na Praia do Forte, na Bahia, contou com a participação da cantora em um dos painéis principais. Na ocasião, Ivete revelou que precisou colocar de lado sua vaidade para tomar a decisão de cancelar a turnê, mas afirma ter feito isso pensando também na experiência do público que vai aos seus shows.

“Só vou fazer se for possível fazer. Do lado de lá tem pessoas que são importantes para mim. Minha carreira não foi construída exclusivamente com a minha vontade. ‘Ah, vou querer ser uma cantora, ter 30 anos de carreira e dane-se o resto’. Peguei a vaidade, joguei na gaveta e disse: ‘fique aí, ja já eu lhe pego’”.

Cancelamento

O anúncio de que a turnê “A Festa” seria cancelada foi feito pela própria Ivete por meio de suas redes sociais. Ao comunicar sua decisão para os fãs, a cantora revelou que o cancelamento estava acontecendo depois que a “produtora responsável pelos shows não conseguiria entregar e garantir as condições necessárias para a realização da turnê”.

Por sua vez, a 30e revelou que chegou a oferecer uma readequação para a estrutura da turnê de Ivete e se disse surpresa ao descobrir a decisão “unilateral da cantora de cancelar a turnê”. Em declaração, a produtora também afirmou que a readequação da estrutura foi oferecida por questões de demanda.

“Em relação à turnê ‘A Festa’, por questões de demanda, a empresa propôs à artista e sua equipe uma readequação da estrutura e produção, e foi surpreendida com o comunicado publicado”.