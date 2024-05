Haverá reconciliação? Will Smith afirmou que Jada Pinkett Smith é seu amor incondicional

O ator de Hollywood, Will Smith, e sua ex-esposa Jada Pinkett, estão separados há sete anos, mas apesar de não compartilharem mais uma vida como casal, ele afirma que ela lhe oferece um amor incondicional, levando muitos de seus seguidores e internautas a se perguntarem se uma reconciliação em breve é possível.

Will, de 55 anos, foi entrevistado sobre seu novo filme ‘Bad Boys: Até o Fim’, que será lançado em 7 de junho, e ao ser questionado sobre quem são as pessoas ‘viajar ou morrer’ em sua vida, ele não hesitou em mencionar Jada como sua primeira opção. O termo ‘viajar ou morrer’ é usado de forma carinhosa para descrever alguém que está presente para você nos altos e baixos da vida.

O vencedor do Oscar expressou: “Jada é uma das viagens ou mortes mais gangsta que já tive. (...) É engraçado, estava mesmo falando sobre isto, sempre tive a sorte de nunca haver um momento na minha vida em que não olhasse para o lado e tivesse uma viagem ou morte ali mesmo”.

Além da mãe de seus dois filhos, Will também mencionou seus dois grandes amigos DJ Jazzy Jeff e Alfonso Ribieiro, com quem ele sempre pode contar. O ator também falou sobre o projeto em que está focado: a sequência de ‘Eu sou a lenda’, na qual trabalhará junto com o artista Michael B. Jordan.

Smith e Jada se casaram em 1997, quando ela estava grávida de Jaden, e ficaram juntos até 2016, quando se separaram, mas continuaram morando na mesma casa. A separação não foi divulgada publicamente até o ano passado, quando ela mencionou em suas memórias o fim do relacionamento, mas negou que tenha havido um divórcio.

Tudo isso também causou um alvoroço, uma vez que em 2022, a estrela de Hollywood foi banida por 10 anos da Academia de Cinema depois de dar um soco no rosto do comediante Chris Rock quando ele fez uma piada sobre a calvície que a Pinkett sofre. Naquele momento, ele pediu respeito "para sua esposa", apesar de sua história de amor ter terminado há seis anos.

Após a revelação da separação, muitos entenderam por que Jada se atreveu a confessar através de uma transmissão ao vivo no Facebook que havia sido infiel a Will com August Alsina em 2020 e, mesmo assim, eles continuaram ‘juntos’. Ela também contou em seu livro que prometeu a Smith “nunca dar-lhe uma razão para se divorciar. (...) ‘Trabalharemos no que for necessário. E simplesmente não consegui quebrar essa promessa’”. Alguns ainda mantêm a esperança de que se reconciliem.