Gracyanne Barbosa revela o truque para não enjoar ao comer ovos: “Modelos diferentes”

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa segue compartilhando detalhes de sua rotina de treino e alimentação nas redes sociais. Além de dividir parte de seus treinos com os seguidores, a musa também tira um tempinho para compartilhar informações interessantes sobre sua dieta. Segundo o Splash, com mais de 1.200 ovos incluídos no cardápio a cada semana, Gracy revelou o truque para comer sem enjoar do alimento.

No último dia 18 de maio, a influenciadora compartilhou com seus seguidores seu truque para conseguir comer a quantidade necessária de ovos para o bom seguimento da sua dieta. Questionada sobre como fazer para não enjoar do alimento, ela revelou o truque:

“Vocês me perguntam como não enjoar de ovo... aqui tem uma tapioca com ovo mexido, mas vocês estão vendo que tem um ovo de um modelinho diferente aí? Outro modelo de ovo”, brinca a influenciadora.

Variar é o segredo

Segundo Gracyanne, que compartilhou os detalhes de seu cardápio por meio de uma série de publicações nos stories, o grande truque é variar nas formas de preparação do alimento. Com isso, é possível consumir a quantidade estipulada de ovos sem deixar de apreciar as iguarias.

“O que eu fiz? Estou como todos, era uma refeição e outra, só que estou com muita fome e tudo bem. Hoje é sábado e vou comer o dobro de ovo. Um é omelete, o outro é ovo mexido, não enjoa, e o outro é ovo cozido”.

Com essa variação nas preparações, Gracy foi direta ao afirmar que é sim possível consumir sua meta de 1.200 ovos por semana. Além da alimentação regrada e acompanhada de perto por profissionais especializados, a musa segue uma rotina de treinos intensos para manter o corpo desejado e permanece firme e focada no processo mesmo após passar por uma série de turbulências em sua vida pessoal nas últimas semanas.