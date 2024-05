Esta comédia terá seu remake 43 anos depois, graças a Jennifer Aniston

Jennifer Aniston, famosa por seu icônico papel de Rachel Greene em ‘Friends’, embarca em um novo projeto que promete reviver uma das comédias mais amadas dos anos 80. Aniston, não apenas uma talentosa atriz, mas também uma produtora experiente, confirmou que estará por trás do remake do bem-sucedido filme ‘Como Eliminar seu Chefe’. Originalmente lançado em 1981, ‘Como Eliminar seu Chefe’ foi estrelado por Jane Fonda, Lily Tomlin e Dolly Parton, e dirigido por Colin Higgins.

ANÚNCIO

Sobre o que é o remake da comédia que será feito graças a Jennifer Aniston?

O filme segue Judy, Violet e Doralee, três mulheres que trabalham juntas em uma empresa e que, cansadas das atitudes machistas e despóticas de seu chefe Franklin, interpretado por Dabney Coleman, planejam uma vingança para tomar o controle do escritório. O filme foi um grande sucesso de bilheteria, arrecadando mais de US$104 milhões em todo o mundo, e tornou-se um clássico da comédia. Além disso, seu impacto cultural foi significativo, resultando em uma série de televisão e um musical da Broadway.

É uma comedia muito divertida Agencias (Agencias)

Depois de seus recentes sucessos em comédias como "Murder Mystery", Aniston se propôs a reviver essa história para uma nova geração. Ela produzirá o remake, com um roteiro escrito por Diablo Cody. Aniston tem demonstrado sua habilidade em escolher projetos que ressoam com o público, e com Cody na equipe, espera-se que o remake mantenha a essência humorística e crítica social do original, adaptando-se aos tempos modernos.

‘Como se livrar do seu chefe’ não é lembrado apenas por seus momentos de comédia, mas também por seu tratamento de questões de igualdade de gênero e empoderamento no local de trabalho. Esses temas continuam sendo relevantes nos dias de hoje, e o remake de Aniston tem a oportunidade de revitalizar essas discussões.