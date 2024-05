Eminem despediu-se de ‘Slim Shady’ com um obituário

Após o bem-sucedido lançamento de ‘Music to Be Murdered By’ em 2020, Eminem surpreendeu seus fãs ao anunciar na abertura do Draft NFL 2024, em sua cidade natal, Detroit, que lançará seu novo álbum de estúdio intitulado ‘The Death of Slim Shady (Coup de Grace)’ este ano de 2024.

Desde então, a campanha publicitária não parou, alimentando ainda mais o desespero de seus seguidores para finalmente saber quando será a data em que poderão ter acesso ao seu décimo segundo trabalho discográfico. Como parte de sua estratégia, o rapper de 51 anos decidiu encerrar seu histórico alter ego ‘Slim Shady’, o mesmo responsável por seus maiores sucessos em mais de 25 anos de carreira musical bem-sucedida.

Obituário de Slim Shady. Foto: rollingstone.com

Obituário

Eminem publicou esta semana um obituário sobre seu personagem fictício. Isso se soma à publicação em abril em suas redes sociais sobre um simulacro de programa de televisão sobre a investigação de crimes.

O anúncio mostra Slim Shady como um anti-herói, expressando que teriam sido as letras provocativas e polêmicas que o teriam levado à morte. Com uma estética de filme de suspense-terror, o clipe mostra várias facas ensanguentadas e o corpo do falecido.

“O público logo foi exposto à extrema escuridão do ídolo/rapper, enquanto conduzia milhões de fãs de música por um caminho que glorificava uma visão de mundo demonstravelmente niilista. Sua existência complexa e torturada chegou ao fim e o legado que deixa não está mais perto de uma resolução do que a forma como este personagem partiu deste mundo”, indica o obituário intitulado ‘Slim Shady Deixou Impressões Duradouras’, publicado no jornal Detroit Free Press e replicado no site da revista americana Rolling Stone.