‘Bridgerton’: três perguntas e respostas sobre a primeira parte da terceira temporada

A primeira parte da terceira temporada de ‘Bridgerton’ superou as expectativas dos fãs com a história cheia de drama e romance de Penelope Featherington e Colin Bridgerton.

No início deste episódio, Penélope está totalmente desesperançada com sua vida. No entanto, no final do quarto episódio, a jovem está vivendo sua maior fantasia.

E depois de anos sonhando com seu amor, Colin Bridgerton confessa seus sentimentos e pede sua mão em casamento em uma declaração emocionante que os levou à paixão em uma carruagem.

"Penélope precisa até o final da conversa para dizer: 'Este rapaz realmente me ama', explicou Nicola Coughlan, a atriz que interpreta Featherington, em uma entrevista para Tudum. 'Acho que é um processo muito lento que pode ser e é também na vida real'."

Três perguntas e respostas sobre a terceira temporada de Bridgerton (parte um)

Sem dúvida, muita coisa acontece nesta primeira parte e é possível perder detalhes. Por isso, contamos as respostas a três perguntas que foram deixadas no final com comentários dos atores e do seu showrunner.

Por que Lord Debling não era um bom partido para Penelope?

No início desta temporada, Colin decide ajudar Penelope a encontrar um marido e suas lições têm efeito. No capítulo 3, a jovem conhece o atraente, mas excêntrico solteirão Lord Debling.

Ambos se entendem e parecem ter química. No próximo episódio, Debling pede permissão a Portia Featherington para pedir a mão de sua filha em casamento. Ela concede, mas há um problema.

Além dos sentimentos de "Pen" por Colin, Lord Debling na realidade não está procurando um parceiro por amor. Em vez disso, o que ele deseja é uma união prática para se casar, como explica a ela.

A sua paixão pelo seu trabalho ocupa a maior parte do seu coração e ele não acredita ser possível ter espaço para uma mulher. Portanto, apesar da sua compatibilidade com Penélope, nunca teriam funcionado a longo prazo.

“Na sala dos roteiristas, houve momentos em que pensávamos: ‘Maldita, estamos apoiando Debling’”, disse Jess Brownell, showrunner da terceira temporada de Bridgerton, ao Tudum.

“No final do dia, Penélope quer amor. Ela quer paixão e tem em abundância com Colin”, destaca. Por sua vez, Coughlan destaca Debling por ser parte do processo de construção de confiança de seu personagem.

"Quando conhece Debling pela primeira vez, ela não consegue imaginar que um homem a olharia daquela forma, porque ela não se vê daquela maneira", destacou.

O que vem a seguir para Colin e Penélope na parte 2 da terceira temporada?

Nos últimos segundos da primeira parte, Colin pergunta a Penelope se ela vai se casar com ele ou não. Portanto, na segunda parte da terceira temporada, finalmente ouviremos qual será a resposta dela.

“Literalmente olhamos o roteiro e dissemos: ‘Oh, isso é tão bom”, revelou Coughlan sobre sua reação e a de seu co-protagonista Luke Newton a este momento. “Isso é muito bom porque ainda há muitas coisas por vir”.

Entre essas coisas, há um grande obstáculo pairando sobre o romance desses personagens na parte 2. "Colin descobrirá que Penélope é Lady Whistledown", adiantou Brownell. Será possível superar essa verdade?

O que acontecerá com o restante dos Bridgerton na parte dois da terceira temporada ?

Quanto ao resto dos Bridgerton, há várias coisas para esperar. Por um lado, Violet Bridgerton conheceu no terceiro episódio um homem que poderia trazer romance de volta à sua vida após anos viúva: Lord Marcus Anderson.

“Ele é extremamente encantador e também muito consciente de que ela é lenta”, explicou Brownell. “Lord Marcus não está tentando pressioná-la a fazer nada. Ele avança no ritmo dela, está construindo uma amizade. Ele respeita que os filhos dela sejam sua prioridade e isso permite que alguns sentimentos por ele se desenvolvam”. Será que o amor entre eles vai se concretizar na parte dois?

Por outro lado, embora Kate e Anthony Bridgerton estejam desfrutando do doce sabor do amor, têm muito com o que lidar pelo resto da parte dois. “Ainda têm sobre suas cabeças o dever de ser visconde e viscondessa”, apontou a showrunner.

"Mas o conflito desta temporada não é realmente entre os dois. Trata-se, antes, de eles dois decidirem como será o seu futuro juntos e o quanto estão dispostos a ceder ou não perante o dever", aponta.

No que diz respeito a Benedict Bridgerton, este irmão começa a terceira temporada se sentindo perdido. De acordo com Luke Thompson, o ator que interpreta esse papel, "parte da jornada da terceira temporada é tentar superar isso".

No meio de tudo, ele encontra alguém que pode ajudá-lo: Lady Tilley Arnold, uma viúva que ele conhece no episódio três. No início, sua conexão é meramente intelectual, mas as coisas se tornam íntimas no final da parte um.

“Benedict precisa que alguém realmente o impulsione em uma direção específica. E Tilley é tão surpreendente”, apontou Thompson. “Ela leva o show para uma direção diferente. Estou muito, muito animado para que as pessoas vejam essa relação (continuar)” na parte dois.

No caso de Eloise, a Bridgerton mais estudiosa começou a temporada tumultuada por sua separação de Penelope e recorreu à garota má Cressida Cowper. No entanto, será que na parte dois ela se reconciliará com sua amiga ou o relacionamento dela com o irmão dela irá complicar ainda mais as coisas?

No final do dia, ela conhece o seu segredo e geralmente não guarda seus pensamentos por muito tempo.

"Penélope e Eloise conseguem crescer muito porque não têm a outra pessoa em quem confiar como rede de segurança", apontou Brownell. "A pergunta é: 'Esse crescimento as unirá novamente? Ou elas perceberão que foi apenas uma amizade conveniente e se distanciaram?".

Por último, Francesca Bridgerton parece estar em apuros que se desenrolarão na parte dois. A rainha Charlotte sente direito sobre o par da jovem depois de nomeá-la a “brilhante” da temporada social e escolhe o marquês Samadani como pretendente para ela.

Infelizmente para a monarca, é Lord John Stirling quem chama a atenção de Francesca. "Eles têm muita compatibilidade e há muito entendimento entre eles. Podem sentar-se em silêncio, o que é realmente poderoso", destacou Brownell.

Por essa razão, Francesca rejeita a limonada que Samadani lhe traz no baile e vai para casa tocar a música com os arranjos que John fez como um gesto de carinho para ela. A decisão causou muito desgosto tanto na rainha quanto em sua mãe. Será que Violet terá que se preocupar com sua filha?

Claro que há muitas outras perguntas sem resposta no final da parte 1 da terceira temporada de ‘Bridgerton’. Felizmente, não é preciso esperar muito, pois a segunda parte estreia em 13 de junho.