Benny Blanco revelou que foi Selena quem o procurou, e os haters a atacam: ‘Ela escolheu o idiota’

A cantora e atriz Selena Gomez parece finalmente estar vivendo um momento mágico em um relacionamento amoroso ao lado de Benny Blanco, o produtor americano que a conquistou e com quem já vive um intenso romance desde dezembro de 2023. Agora, tudo indica que ambos querem continuar avançando e formalizar um lar e ter filhos.

Blanco, de 36 anos, falou esta semana sobre seus planos futuros com a artista de 31 anos. No programa The Howard Stern Show, o cantor afirmou a todos que “todos os dias” pensam em ter filhos com Gómez e não descarta que isso se materialize em um futuro próximo. Isso aconteceu poucos dias após Justin Bieber, ex-namorado de Selena, anunciar que em breve será pai.

Benjamín, nome verdadeiro de Benny, expressou: “Esse é meu próximo objetivo, marcar essa caixa. Tenho um monte de afilhados e outro monte de sobrinhos. Adoro estar cercado de crianças. (...) Só sei que, quando a olho, simplesmente me digo: ‘Não conheço um mundo que possa ser melhor do que este’. E isso é o que sempre lhe digo”.

No entanto, ele também fez alguns comentários que irritaram os fãs de Selena e deram material para os haters criticá-la nas redes sociais. Benny explicou que o relacionamento começou porque a ex-estrela da Disney o procurou, e ainda acrescentou que quando se encontraram pela primeira vez, ele não pensou que era um encontro.

"Foi um romance inesperado. Quando tivemos nosso primeiro encontro, foi muito louco, nem mesmo sabia que era um encontro. Ela me disse: 'Ei, você quer passar um tempo juntos?'. E eu disse: 'Sim, vamos'. E lembro que estávamos conversando e ela é uma pessoa muito ousada, a mais legal, a mais agradável, a mais doce, a mais tudo. E lembro de estar sentado lá e ela me disse: 'Eu teria gostado de algo diferente para este encontro' e eu pensei, 'O quê? Estamos em um encontro?'. Antes que percebesse, estávamos combinando de nos encontrar no dia seguinte", contou Blanco.

Claro que imediatamente fãs e detratores dela se voltaram para as redes sociais para deixar sua opinião a respeito: "Ela ficou solteira por quase 6 anos", "Meu Deus, ela estava perseguindo isso? Como se não estivesse longe?", "Estou cansado de me sentir envergonhado por ela", "Ela escolheu o homem idiota que definitivamente pensa que é atraente", e "Ela está tão desesperada por um namorado. É muito vergonhoso".

Por enquanto, ela não emitiu nenhum comentário sobre seus planos futuros com Benny, embora se realmente desejarem ser pais, terão que recorrer a barrigas de aluguel ou adoção, já que a atriz não pode engravidar devido às condições de saúde que tem.